زلنسکی: توافق غزه برای پایان جنگ اوکراین امیدوارکننده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین امروز یکشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز اعلام کرد: توافق در غزه پیام‌های مهمی برای ما دارد و می‌تواند امید به افزایش فشار بر پوتین را برای پایان دادن به جنگ در اوکراین را تقویت کند.

رئیس جمهور اوکراین در این خصوص ادامه داد: من این موضوع را در رایزنی تلفنی (دیروز) به ترامپ گفتم.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین پیشتر در تماس تلفنی با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی‌ا ش، خواستار میانجی گری وی در جنگ اوکراین شده و گفته بود اگر ترامپ بتواند یک جنگ را متوقف کند، «جنگ‌های دیگر نیز قابل متوقف هستند.»

تماس تلفنی زلنسکی با ترامپ یک روز پس از حمله گسترده روسیه به شبکه برق اوکراین انجام شد که باعث قطع برق در بخش‌هایی از کی‌یف، پایتخت این کشور و ۹ منطقه دیگر اوکراین نه منطقه دیگر اوکراین شد.