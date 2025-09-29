به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور حجتالاسلام ارباب سلیمانی، معاون وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت و مرتضی خدمتکار آرانی، مدیر کل دفتر برنامهریزی، آموزش و توسعه مشارکتها و جمعی از معاونان و کارشناسان اداره کل برنامهریزی و آموزش این مرکز، وبینار تخصصی با رؤسای دفاتر قرآن و عترت ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها با هدف تشریح مأموریتهای جدید در حوزه قرآن و عترت برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، معاون وزیر و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت، ضمن تقدیر و تشکر از اهتمام نسبت به تشکیل این جلسه، تهذیب نفس را مقدمه ظهور و بروز مسائل قرآنی در جامعه دانست و گفت: در بحثهای آموزشی مؤسسات قرآنی همواره در کنار توجه به قرآن و عترت، مسئله تزکیه و تهذیب نفس را مورد توجه قرار دهیم چرا که غفلت از این موضوع منجر به خسارتهای جبرانناپذیر در جامعه میشود.
ارباب سلیمانی، توسعه کمی و کیفی مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت در سرفصل جدید مرکز عالی قرآن و عترت را یک رویکرد مهم دانست و گفت: اولویت فعالیتهای ما در سال جاری، توسعه مباحث تبلیغی ترویجی در مؤسسات قرآن و عترت است و بر همین اساس، برنامههایی مدون شده که به زودی به ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها ابلاغ خواهیم کرد.
رئیس مرکز عالی قرآن و عترت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت جذابسازی و بروزرسانی برنامهها و فعالیتهای قرآنی، توجه به ذائقه مخاطب، پرهیز از روشهای سنتی بدون نوآوری و ضرورت ارتباط مستمر و پیوسته اینگونه برنامهها با مساجد کشور تأکید کرد و گفت: شایسته است فعالیتهای قرآنی مؤسسات با مساجد پیوند زده شود چرا که طبق آموزههای دینی، مسجد، پایگاه اصلی تجلی قرآن و عترت است و میتواند نقش بسزایی در رشد و پرورش فعالان قرآنی داشته باشد.
وی جلب مشارکتهای مردمی را در فعالیتهای مؤسسات قرآنی امری مهم دانست و گفت: قطعاً در جامعه کنونی با موانع مالی و مشکلاتی روبرو هستیم که شایسته است از ظرفیت خیرین برای توسعه فعالیتهای قرآنی بهرهمند شویم.
ارباب سلیمانی، آموزش فناوریهای نوین را از موضوعات اساسی در سرفصل جدید مأموریتهای مرکز عالی قرآن عنوان کرد و گفت: آموزش مهارتهای فرهنگی، هنری و رسانهای و بهرهگیری از هوش مصنوعی در تولید محصولات و آثار فاخر در حوزه قرآن و عترت نیازمند عزم جدی و راسخ مدیران مؤسسات قرآنی است که در برنامههای سال جاری حتماً بدان خواهیم پرداخت.
ارباب سلیمانی یکی از سیاستهای حمایتی مرکز عالی قرآن و عترت را نظام رتبهبندی و ارزیابی مؤسسات قرآنی دانست و گفت: رویکرد اصلی ما صرفاً آموزشهای سنتی صرف نخواهد بود، از این رو آموزشهایی که با شیوههای جدید و پرداختن به موضوعات که با نگاه تبلیغی ترویجی همراه بوده و اثربخشی و اثرگذاری آن بیشتر باشد، در اولویت قرار دارد و شامل دریافت بسته حمایتی خواهد بود.
در ابتدای این جلسه، مرتضی خدمتکار، مدیر کل دفتر برنامهریزی، آموزش و توسعه مشارکتها، هدف از تشکیل این جلسه را تشریح مأموریتهای جدید در حوزه مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت دانست و گفت: در رویکرد جدید، غلبه ما بر فعالیتهای تبلیغی ترویجی در بحث آموزش است و این مهم نیازمند تغییر در نگاه و رویکردهای ما نسبت به دورههای گذشته است.
در ادامه این جلسه، چند نفر از کارشناسان دفاتر قرآن و عترت استانها به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و دیدگاههای خود را در جهت بسط و تعمیق فعالیتهای قرآنی برشمردند.
