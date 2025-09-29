مساجد اصفهان در هفته دفاع مقدس کانون تبیین فرهنگ ایثار شدند

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین پرورش پیش از ظهر دوشنبه با اشاره به جایگاه بی‌بدیل مساجد در دوران هشت سال دفاع مقدس اظهار کرد: مساجد آن دوران تنها پایگاه اعزام نیرو نبودند، بلکه کانون ایمان، همبستگی و روحیه جهادی مردم محسوب می‌شدند و امروز نیز باید همان نقش را در انتقال ارزش‌های دفاع مقدس به جوانان ایفا کنند.

وی از اجرای طرح «سه‌شنبه‌های تکریم شهدایی» در مساجد استان خبر داد و گفت: در این طرح اعضای کانون‌ها به همراه امام جماعت با حضور در منازل خانواده‌های شهدا، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشته و با خانواده‌های معظم آنان دیدار می‌کنند.

پرورش افزود: در قالب طرح «سینما مسجد» نیز فیلم‌های روز با موضوع دفاع مقدس به ویژه در شهرها و روستاهای فاقد سینما به صورت رایگان اکران می‌شود تا خانواده‌ها و نسل جوان با روایت‌های هنری آن ایام بیشتر آشنا شوند.

سرپرست ستاد هماهنگی کانون‌های مساجد استان با اشاره به دیگر برنامه‌های این هفته ادامه داد: حضور بچه‌های مسجد در گلزارهای شهدا برای غبارروبی و ادای احترام، محافل انس با قرآن کریم، مسابقات نقاشی و کتابخوانی، شب شعر، اجرای گروه‌های سرود و نمایش از جمله برنامه‌هایی است که در سراسر استان برگزار خواهد شد.

وی همچنین از برگزاری جلسات خاطره‌گویی آزادگان، جانبازان و اساتید درباره نقش مساجد در دفاع مقدس و پیوند آن با رخدادهای امروز همچون «دفاع مقدس ۱۲ روزه» خبر داد و گفت: این برنامه‌ها به بازنمایی نقش‌آفرینی مساجد در مقاومت و ایستادگی ملت ایران می‌پردازد.

پرورش در پایان تأکید کرد: ارتباط بچه‌های مسجد با مفاخر و قهرمانان محلات، به‌ویژه شهدا، علاوه بر تقویت هویت دینی و انقلابی، زمینه‌ساز تربیت نسلی توانمند و متعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی است که آینده محلات و جامعه را تضمین خواهد کرد.