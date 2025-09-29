به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، نیره جلالتی، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اظهار داشت: دیستروفیهای عضلانی از دسته بیماریهای نادر ژنتیکی هستند که شایعترین و شدیدترین فرم آن، بیماری دوشن نام دارد و معمولاً قبل از پنجسالگی با اختلال در تکامل حرکتی و رشدی کودکان خود را نشان میدهد.
وی افزود: این بیماری ناشی از جهش در ژن واقع در کروموزوم ایکس است و به همین دلیل بیشتر در مردان دیده میشود که موجب تحلیل تدریجی عضلات و ناتوانی در حرکت میشود.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی با بیان اینکه بیش از ۳۰ نوع دیستروفی عضلانی وجود دارد، تصریح کرد: مشکل اصلی در این بیماران، اختلال در عضلات به علت نقص تولید پروتئین دیستروفین می باشد که پیشرفت بیماری، اختلالات اسکلتی مانند اسکولیوز، مشکلات قلبی و تنفسی را به همراه خواهد داشت.
این پزشک متخصص خاطرنشان کرد: اگرچه درمان قطعی برای این بیماریها وجود ندارد، اما تشخیص بهموقع میتواند از عوارض عضلانی و اسکلتی جلوگیری کند.
وی استفاده از تمرینات ورزشی صحیح تحت نظر فیزیوتراپی، داروهای کاهشدهنده التهاب و اقدامات جراحی برای مشکلات اسکلتی را از جمله راهکارهای بهبود وضعیت بیماران برشمرد.
جلالتی در پایان بر لزوم توجه خانوادهها به علائم اختلال حرکتی در کودکان تأکید و یادآور شد: تستهای آزمایشگاهی مانند سنجش کراتین و نوار عصب و عضله میتوانند در تشخیص این بیماریها کمک کننده باشند.
نظر شما