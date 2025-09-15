به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، این مطالعه که توسط مؤسسات ملی بهداشت ایالات متحده تأمین مالی شده است، می‌گوید کمردرد مزمن علت اصلی ناتوانی در سراسر جهان است.

«لین دبار»، نویسنده اصلی این مطالعه، گفت: «آنچه این مطالعه را متمایز می‌کند این است که به طور خاص بر بزرگسالان ۶۵ سال به بالا متمرکز بوده و به صورت عملی طراحی شده است.»

این کارآزمایی بالینی که با نام BackInAction شناخته می‌شود، ۸۰۰ شرکت‌کننده، از جمله مردان و زنان ۶۵ سال به بالا را که سابقه پزشکی کمردرد حداقل به مدت سه ماه داشتند، ثبت‌نام کرد.

یک سوم از این افراد تا ۱۵ جلسه طب سوزنی استاندارد را در طول سه ماه دریافت کردند و یک سوم دیگر نیز شش جلسه طب سوزنی اضافی را در طول سه ماه بعدی دریافت کردند. بیماران پس از ۳، ۶ و ۱۲ ماه از زمان ثبت‌نام، خودارزیابی از درد و محدودیت‌های فیزیکی خود ارائه دادند.

در هر دو دوره پیگیری ۶ و ۱۲ ماهه، شرکت‌کنندگانی که طب سوزنی دریافت کردند، در مقایسه با افرادی که فقط مراقبت‌های معمول را دریافت کردند، کاهش بیشتری در شدت درد و ناتوانی مرتبط با درد و همچنین بهبود در عملکرد فیزیکی نشان دادند. محققان همچنین دریافتند که درمان طب سوزنی با علائم اضطراب کمتری همراه است.

این مطالعه بر اهمیت بهبود دسترسی به طب سوزنی برای بزرگسالان مسن مبتلا به کمردرد مزمن تأکید کرد.