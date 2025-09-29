به گزارش خبرنگار مهر، سردار عوض شهابیفر ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از مقام شهدا، جانبازان و آزادگان، به تشریح رازهای ماندگاری و پیروزی ملت ایران در هشت سال دفاع مقدس و همچنین جنگهای نوین پرداخت.
وی گفت: هر چه داریم، همه از خون شهیدان و برکت دفاع مقدس است. امروز اگر نفس میکشیم، برکت آن، خونهای ریخته شده در سایه ولایت و تبعیت از رهبری است.
فرمانده اسبق سپاه فتح تصریح کرد: دفاع مقدس ما، تنها در جبهههای جنوب و شمال نبود. پیش از شروع جنگ رسمی، کشور ما درگیر جنگ منافقین و ضد انقلاب در استانهای غربی از کردستان و کرمانشاه تا آذربایجان غربی بود. در همان شرایط سخت، جوانان این مرز و بوم با دستانی خالی اما با توکل بر خدا و عشق به عاشورا به میدان آمدند.
وی با اشاره به روحیه جهادی رزمندگان بیان کرد: اسلحه، مهمات، تانک و توپ را از دشمن میگرفتیم و علیه خودشان به کار میبردیم. ما از یک نیروی کاملاً دفاعی، به یک نیروی تهاجمی رزمی تبدیل شدیم که دشمن را در هم کوبید.
این فرمانده پیشکسوت دفاع مقدس در بخش دیگری از سخنانش به بیان خاطراتی از عملیاتهای مختلف از جمله خیبر، بدر و فتح المبین پرداخت و اظهار کرد: چه فرماندهان عزیزی که در این راه تقدیم کردیم. از شهید باکری در عملیات بدر تا شهید عبدالله نجفی در بیت المقدس که پیکر پاکش هرگز بازنگشت. اینها اسوههای فداکاری و مقاومت برای همیشه تاریخ ما هستند.
وی در تحلیل علل پیروزی در جنگ تحمیلی تأکید کرد: دشمنی که با پشتیبانی تمام ابرقدرتهای زمان خود به میدان آمده بود، در نهایت در برابر اراده آهنین ملتی که تنها به خدا و رهبرش تکیه کرده بود، به زانو درآمد.
سردار شهابیفر با پرداختن به تهدیدات جدید علیه کشور گفت: دشمن پس از ناکامی در جنگ نظامی، به جنگ اقتصادی، تحریم و جنگ ترکیبی روی آورد. جنگ دوازده روزه نمونه بارز این توطئهها بود که با نقشهکشی آمریکا و رژیم صهیونیستی طراحی شد، اما با هوشیاری رهبری و ملت، نقش بر آب شد.
وی با بیان اینکه امروز ما آمادهتر از همیشهایم، افزود: دلیل اصلی پیروزی در جنگ دوازده روزه، انسجام و وحدت یکپارچه ملت بود که با پشتیبانی بیچشمداشت از نیروهای مسلح، توطئه دشمن را خنثی کرد.
سردار شهابی فر با بیان اینکه جبهه مقاومت از دیروز قویتر است، افزود: امروز آمادهتر از هشت سال دفاع مقدس هستیم.
وی با دعوت از مردم برای پشتیبانی از نظام و نیروهای مسلح، خطاب به دشمنان گفت: امروزه جبهه مقاومت از دیروز قویتر است و در همه کشورهای ما در جنگهای آینده نیز پیروز میدان خواهیم بود، چرا که پشتوانه ما خدای متعال، ولایت فقیه و ملتی یکپارچه و بیدار است.
مشاور فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خطاب به گروههای سیاسی گفت: در شرایط حساس به دنبال مباحث سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب نباشیم همه هدف گروهها و طیفهای سیاسی خدمت به مردم است پس با این صحبتها وحدت ایجادشده را خراب نکنیم.
در پایان این مراسم، از زحمات دستاندرکاران و خانواده های معظم شهدا و ایثارگران تقدیر به عمل آمد.
