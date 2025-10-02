رشادت مردم و کادر درمان در جنگ ۱۲ روزه الگو است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مسعود قنبری در مراسم تقدیر از کارکنان بیمارستان فارابی که بعد از ظهر پنجشنبه برگزار شد، با تجلیل از تلاشها و رشادتهای مردم و مدافعان سلامت در جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: از تمامی مردم استان در اقشار مختلف که وظیفه خود را در دفاع از خاک میهن به بهترین شکل انجام دادند، به ویژه کادر درمان بیمارستان فارابی، قدردانی میکنم.
وی با اشاره به فداکاری پرستاران در آن روزهای دشوار افزود: پرستاران دهه آینده باید از خودگذشتگی پرستاران جنگ ۱۲ روزه الگو بگیرند. به عنوان یک نظامی، وقتی رشادتهای آنان را دیدم، اشک شوق ریختم.
سردار قنبری با تاکید بر نقش مردم در صیانت از ارزشهای انقلاب اسلامی تصریح کرد: خدا را شاکریم که ملت شریف ایران در بزنگاههای مختلف که دشمن قصد ضربه داشت، با ایستادگی و فداکاری کار را تمام کرده و تا پای جان از آرمانهای ایران اسلامی دفاع کردهاند.
وی ادامه داد: دشمنان در جنگ ۱۲ روزه آمده بودند تا اراده ملت را تضعیف کنند، اما در عمل این ملت با انسجام اجتماعی، ارتقای روحیه جمعی و بازتعریف مفهوم دفاع، صحنهای بینظیر را به نمایش گذاشتند.
جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) در پایان تاکید کرد: جنگ ۱۲ روزه آزمونی دوباره بود که نشان داد ملت ایران پای آرمانها و ارزشهای خود ایستاده و با قدرت از نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع میکند. در هیچ کجای دنیا ملتی با چنین روحیه سلحشوری و مجاهدت وجود ندارد و ما باید قدردان این ملت بوده و وظیفه خود را به بهترین شکل انجام دهیم.
