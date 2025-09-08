سردار وحیدی: مقاومت و ایستادگی رمز پیروزی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار احمد وحیدی شامگاه دوشنبه در مراسم کنگره بزرگداشت هشت هزار شهید استان گیلان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، گفت: رزمندگان غیور استان گیلان در جبهه‌های غرب و شرق کشور، با جانفشانی و ایثار بی‌نظیر خود، توانستند دشمن تا دندان مسلح را از خاک ایران اسلامی عقب برانند و امنیت، استقلال و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی را به‌گونه‌ای پایدار تثبیت کنند.

وی افزود: لشکر قدس گیلان به عنوان نماد مقاومت، ایثار و استقامت، در صفحات درخشان تاریخ دفاع مقدس کشور به ثبت رسیده است و نقش بی‌بدیلی در پیروزی‌های بزرگ آن دوران ایفا کرده است.

سردار وحیدی با اشاره به حضور فعال مردم گیلان در پشت جبهه‌ها اظهار داشت: مردم همیشه در صحنه گیلان، با ایجاد نهضت‌های مردمی و پشتیبانی همه‌جانبه از رزمندگان، ستون‌های استواری در دفاع مقدس بودند. این همبستگی و وحدت، نقطه قوتی بود که توانست جبهه‌های جنگ را مستحکم و دشمن را در مقابل اراده پولادین ملت ایران ناکام سازد.

مشاور فرمانده کل سپاه با تأکید بر تداوم راه مقاومت گفت: امروز نیز مقاومت مردم مظلوم غزه، تجلی همان روحیه و راهی است که شهدا برای آن جان دادند. ایستادگی و پایداری این ملت، نماد مبارزه جهانی علیه ظلم و استکبار است و باید به عنوان الگویی برای همه آزادگان جهان شناخته شود.

وی افزود: ملت ایران با رهبری هوشمندانه و حضور مقتدرانه خود، در مقابله با جنگ‌های ترکیبی، عملیات روانی و تحریم‌های گسترده دشمن، ایستادگی و پایداری مثال‌زدنی از خود نشان داده است و این عامل باعث شد دشمنان بارها مجبور به عقب‌نشینی شوند. این موفقیت‌ها در تاریخ ملت ایران بی‌سابقه است و نمادی از اراده و عزت ملی ما است.

سردار وحیدی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده‌اند که به قله‌های پیروزی نزدیک شده‌ایم و مسیر پرافتخار دفاع از انقلاب و ارزش‌ها، با تداوم مقاومت، هوشیاری و همدلی ملت بزرگ ایران ادامه خواهد یافت.

وی درباره اهمیت کنگره‌های بزرگداشت شهدا گفت: برگزاری این کنگره‌ها، نه تنها یاد و خاطره شهدای عزیز را زنده نگه می‌دارد، بلکه باعث می‌شود نسل‌های آینده با آگاهی کامل از ارزش‌ها و فداکاری‌های آنان، در مسیر دفاع از انقلاب و حفظ دستاوردهای آن استوار بمانند.

مشاور فرمانده کل سپاه در پایان تاکید کرد: شهدا با نثار جان خود، سنگ بنای امنیت و استقلال کشور را محکم کردند و امروز وظیفه ما است که با حفظ ارزش‌های انقلاب و تقویت فرهنگ مقاومت و ایثار، راه آنها را ادامه داده و امنیت و عزت ایران اسلامی را پاس بداریم.