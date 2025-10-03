وزیر ارشاد: جشنواره فیلم کودک نشانه باور ما به آینده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان پیام داد و یادآور شد که این رویداد نه صرفاً محفلی هنری، که نشانهای روشن از باور ملت به آیندهای است که در دستان کودکان و نوجوانان ساخته میشود.
در متن این پیام آمده است:
«جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در چهار دهه برگزاری، نماد عزمی استوار برای صیانت از هویت فرهنگی و سرمایه انسانی ایران اسلامی است. این رویداد نه صرفا محفلی هنری، که نشانهای روشن از باور ملت ما به آیندهای است که در دستان کودکان و نوجوانان ساخته میشود.
برگزاری این دوره در روزگاری که ایران خاطره دفاع مقدس ۱۲روزه و شهادت جمعی از کودکان و خانوادههایشان را به سوگ نشسته، معنایی ژرفتر دارد. در برابر خونهای پاکی که بر زمین ریخته شد، فرهنگ و هنر مأموریتی خطیر بر دوش دارند: ساختن جهانی امنتر و دمیدن امید در دل ملتی که همواره در سایه همبستگی و ایمان ایستاده است.
بزرگترین سرمایه ایران برای فردا، اتحاد و همبستگی ملی است؛ سرمایهای که بر پایه نوعدوستی و میهندوستی معنا مییابد و باید از همان سالهای کودکی تمرین شود. جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان میتواند با تجربههای مشترک و آموزشهای هنری، زمینهساز پرورش همین روحیه باشد.
امروز سینمای کودک و نوجوان باید بهعنوان زبان جهانیِ همدلی شناخته شود؛ زبانی که مرزها را درمینوردد و امکان میدهد کودکان با قلبهای پاک خود، حلاوت دوستی و صلح را باور کنند.
جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در چنین مسیری رسالت تاریخی خود را ایفا میکند که همان پیوند فرهنگها، تقویت جایگاه جهانی سینمای ایران و یادآوری این حقیقت است که آینده هر جامعه در گرو پاسداشت کودکی و پرورش نسلی خلاق و امیدوار است.
اینجانب ضمن قدردانی از هنرمندان، داوران و خبرنگاران کودک و نوجوان و برگزارکنندگان جشنواره، امیدوارم سیوهفتمین دوره این رویداد، بر غنای فرهنگی کشور بیفزاید و در گستره جهانی پیامی روشن از ایرانِ فرهنگی، همدل و پر از امید به آیندهای روشن را مخابره کند.»
سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلمهای بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بینالملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار میشود.
