پوستر سی و هفتمین جشنواره کودک رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین رونمایی از پوستر سی و هفتمین دوره جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان صبح چهارشنبه در کاخ موزه چهلستون برگزار شد. این مراسم با حضور حامد جعفری مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی و جمعی از هنرمندان، فیلمسازان و دستاندرکاران حوزه سینمای کودک و نوجوان همراه بود.
در این مراسم، پوستر رسمی جشنواره برای سال جاری معرفی شد و جزئیات برنامههای جشنواره شامل بخشهای مسابقهای، نمایشهای ویژه، کارگاهها و نشستهای تخصصی برای کودکان و نوجوانان نیز اعلام شد. بر اساس برنامهها، آثار منتخب در بخشهای مختلف جشنواره به نمایش گذاشته خواهد شد و فرصتی برای معرفی فیلمهای تولید شده با زبان کودک فراهم میشود.
این آئین با هدف معرفی هویت بصری جشنواره و ایجاد هیجان برای مخاطبان کودک و نوجوان برگزار شد و با استقبال قابل توجه مهمانان و اهالی سینما همراه بود. حضور هنرمندان و مدیران سینمایی، رونمایی از پوستر و تشریح برنامههای جشنواره، به شکل رسمی و نمادین، آغازگر سی و هفتمین دوره این رویداد مهم فرهنگی کشور بود.
