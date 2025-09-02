به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، حامد جعفری دبیر سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان در احکامی، مدیران بخشهای مختلف این جشنواره را منصوب کرد.
مدیران اجرایی جشنواره فیلمهای کودکان و نوجوانان به شرح زیر منصوب شدند:
کمال حیدری، مدیر اجرایی جشنواره
سیدمهدی سجادی، مدیر مالی، حقوقی و پشتیبانی
محمدرضا فرجی، مدیر امور استانها و سینماها
هادی نائیجی، مشاور دبیر جشنواره
سیمون سیمونیان، مدیر دبیرخانه
میلاد شُکرخواه، دستیار دبیر جشنواره
بابک نکویی، مشاور امور هنری
محمدرضا تشکری، مدیر امور بینالملل
فرزاد هوشیار پارسیان، مدیر برنامههای جنبی
رضا آژ، مدیر امور میهمانان
سیدمحمدصادق لواسانی، مدیر روابط عمومی
علی اسدی، مدیر حراست
حامد جعفری در این جلسه تاکید کرد که برنامههای بخشهای اصلی و جنبی جشنواره سی و هفتم، از چند هفته قبل در حال برنامهریزی است و بخش قابل توجهی از پیشبینیهای لازم برای برگزاری هرچه بهتر این رویداد سینمایی با همکاری مسئولان در تهران و اصفهان، انجام شده است.
سی و هفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان به دبیری حامد جعفری و با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان از دوازدهم تا شانزدهم مهر سال جاری (۴ تا ۸ اکتبر ۲۰۲۵) در اصفهان برگزار میشود.
نظر شما