به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل، حافظ صادقی، دوچرخه‌سوار اردبیلی، با این اقدام خود قصد دارد حمایت خود را از مردم غزه و لبنان اعلام کرده و یاد و نام شهید سید حسن نصرالله را زنده نگه دارد. این دوچرخه‌سوار در چند مرحله با شعار حمایت از مردم غزه و لبنان سفر خود را آغاز کرده و به شهرهای جنوبی و غربی کشور سفر کرده است.

صادقی در حال حاضر قصد عزیمت به استان‌های شرقی کشور را دارد و قرار است در ادامه این حرکت نمادین، در تاریخ ۱۳ دی ماه، همزمان با سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، بر سر مزار این شهید مدافع وطن در کرمان حضور یابد.

این حرکت نمادین با استقبال گسترده مردم و فعالان اجتماعی روبرو شده و به عنوان یک اقدام ارزشمند در راستای حمایت از جبهه مقاومت و همبستگی با مردم مظلوم منطقه شناخته شده است.