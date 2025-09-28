به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام فکری صبح یکشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس ارزیابی معاونت جوانان و امور فرهنگی وزارت ورزش و جوانان، استان اردبیل توانست در شاخصهای مرتبط با توسعه مشارکتهای اجتماعی جوانان، رتبه سوم کشوری را از آن خود کند.
وی افزود: در این رتبهبندی، استان خراسان جنوبی موفق به کسب رتبه دوم و یکی از استانهای آذربایجان شرقی نیز حائز رتبه نخست شد. این موفقیتها حاصل تلاش جمعی سازمانهای مردمنهاد جوانان، دستگاههای اجرایی مرتبط و همراهی فعالان اجتماعی در سطح استان بوده است.
سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان استان اردبیل با اشاره به نقش مهم جوانان در پیشرفت جامعه گفت: توسعه مشارکتهای اجتماعی جوانان نه تنها موجب افزایش سرمایه اجتماعی و نشاط عمومی میشود، بلکه زمینهساز شکوفایی استعدادها و ارتقای جایگاه استان در سطح ملی خواهد بود.
فکری در پایان تأکید کرد: این ادارهکل با حمایت و هدایت جوانان، برنامههای متنوعی را در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دنبال میکند و تلاش دارد با تقویت سمنها و نهادهای مردمی، مسیر مشارکت جوانان را بیش از پیش هموار سازد.
