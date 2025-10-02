به گزارش خبرگزاری مهر، سید غنی نظری عصر پنج‌شنبه در جریان سفر به شهرستان اصلاندوز ضمن ابلاغ سلام وزیر ورزش و جوانان به مرزداران غیور منطقه، بر ضرورت تکمیل و بهسازی اماکن ورزشی این شهرستان با همکاری مسئولان محلی تأکید کرد.

وی در حاشیه این سفر افزود: تلاش می‌کنیم با تخصیص اعتبارات و همکاری دستگاه‌های محلی، اماکن ورزشی این منطقه را به استانداردهای لازم برسانیم و لازم است اقدامات اساسی در این حوزه صورت گیرد. در همین راستا مقرر شد با تخصیص اعتبارات لازم و مشارکت فرمانداری، شهرداری و شورای شهر، عملیات احداث زمین چمن فوتبال در اصلاندوز آغاز شود.

معاون وزیر ورزش و جوانان بیان کرد: یکی از سالن‌های ورزشی شهرستان به دلیل مشکلات مربوط به کف‌پوش و تجهیزات نیازمند مرمت و بازسازی است که طبق گزارش مدیرکل ورزش و جوانان استان، اقدامات لازم در این زمینه انجام خواهد شد. همچنین سالن دیگری که مشکلاتی در سقف داشت در دستور کار نگهداری و تعمیر قرار خواهد گرفت.

نظری با اشاره به مطالبات مردمی درباره ورزش بانوان، تصریح کرد: در جلسه‌ای که بعد از ظهر با حضور مسئولان فرمانداری و استانداری برگزار می‌شود، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ خواهد شد و وزارت ورزش و جوانان آماده حمایت و مساعدت برای ایجاد سالن ویژه بانوان است.

وی در ادامه با تأکید بر رویکرد دولت در توسعه متوازن امکانات ورزشی گفت: حرکت وزارت ورزش و جوانان بر اساس عدالت و انصاف است. هر منطقه‌ای که فاقد امکانات باشد در اولویت قرار دارد و در مناطقی که امکانات کافی وجود دارد، پروژه جدیدی آغاز نخواهد شد.

معاون وزیر ورزش و جوانان همچنین یادآور شد: در هفته دولت ۲۶۷ پروژه ورزشی افتتاح شد و در هفته تربیت بدنی نیز نزدیک به ۲۰۰ پروژه دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید. این اقدامات بر اساس آمایش سرزمینی و ظرفیت‌های هر منطقه طراحی و اجرا می‌شود.

نظری در پایان خاطرنشان کرد: زمینی که مردم اصلاندوز در سال ۱۳۷۹ به نام سفر مقام معظم رهبری به استان اردبیل به ورزش و جوانان اهدا کرده‌اند، اکنون به صورت خاکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این وضعیت قابل قبول نیست و تأمین اعتبار لازم برای احداث زمین چمن مناسب در دستور کار قرار گرفته است که با مشارکت دستگاه‌های محلی به سرانجام خواهد رسید.