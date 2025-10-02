  1. استانها
  2. اردبیل
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۴۵

نظری: توسعه زیرساخت‌های ورزشی اصلاندوز ضروری است

نظری: توسعه زیرساخت‌های ورزشی اصلاندوز ضروری است

اردبیل-معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت ورزش و جوانان در جریان سفر به شهرستان اصلاندوز گفت: تکمیل و بهسازی اماکن ورزشی این شهرستان با همکاری مسئولان محلی ضروری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید غنی نظری عصر پنج‌شنبه در جریان سفر به شهرستان اصلاندوز ضمن ابلاغ سلام وزیر ورزش و جوانان به مرزداران غیور منطقه، بر ضرورت تکمیل و بهسازی اماکن ورزشی این شهرستان با همکاری مسئولان محلی تأکید کرد.

وی در حاشیه این سفر افزود: تلاش می‌کنیم با تخصیص اعتبارات و همکاری دستگاه‌های محلی، اماکن ورزشی این منطقه را به استانداردهای لازم برسانیم و لازم است اقدامات اساسی در این حوزه صورت گیرد. در همین راستا مقرر شد با تخصیص اعتبارات لازم و مشارکت فرمانداری، شهرداری و شورای شهر، عملیات احداث زمین چمن فوتبال در اصلاندوز آغاز شود.

معاون وزیر ورزش و جوانان بیان کرد: یکی از سالن‌های ورزشی شهرستان به دلیل مشکلات مربوط به کف‌پوش و تجهیزات نیازمند مرمت و بازسازی است که طبق گزارش مدیرکل ورزش و جوانان استان، اقدامات لازم در این زمینه انجام خواهد شد. همچنین سالن دیگری که مشکلاتی در سقف داشت در دستور کار نگهداری و تعمیر قرار خواهد گرفت.

نظری با اشاره به مطالبات مردمی درباره ورزش بانوان، تصریح کرد: در جلسه‌ای که بعد از ظهر با حضور مسئولان فرمانداری و استانداری برگزار می‌شود، تصمیمات لازم در این زمینه اتخاذ خواهد شد و وزارت ورزش و جوانان آماده حمایت و مساعدت برای ایجاد سالن ویژه بانوان است.

وی در ادامه با تأکید بر رویکرد دولت در توسعه متوازن امکانات ورزشی گفت: حرکت وزارت ورزش و جوانان بر اساس عدالت و انصاف است. هر منطقه‌ای که فاقد امکانات باشد در اولویت قرار دارد و در مناطقی که امکانات کافی وجود دارد، پروژه جدیدی آغاز نخواهد شد.

معاون وزیر ورزش و جوانان همچنین یادآور شد: در هفته دولت ۲۶۷ پروژه ورزشی افتتاح شد و در هفته تربیت بدنی نیز نزدیک به ۲۰۰ پروژه دیگر به بهره‌برداری خواهد رسید. این اقدامات بر اساس آمایش سرزمینی و ظرفیت‌های هر منطقه طراحی و اجرا می‌شود.

نظری در پایان خاطرنشان کرد: زمینی که مردم اصلاندوز در سال ۱۳۷۹ به نام سفر مقام معظم رهبری به استان اردبیل به ورزش و جوانان اهدا کرده‌اند، اکنون به صورت خاکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این وضعیت قابل قبول نیست و تأمین اعتبار لازم برای احداث زمین چمن مناسب در دستور کار قرار گرفته است که با مشارکت دستگاه‌های محلی به سرانجام خواهد رسید.

کد خبر 6609476

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها