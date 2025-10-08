به گزارش خبرگزاری مهر، مژگان سلطانی صبح چهارشنبه در جلسه هماهنگی اجرای برنامه ملی «کودکان فعال، آینده‌ای سالم» که با حضور جمعی از مسئولان ورزشی استان در محل هیئت ورزش‌های همگانی اردبیل برگزار شد؛ اظهار کرد: این برنامه از سوی معاونت توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان با هدف ارتقای سواد بدنی کودکان ۶ تا ۱۲ سال از طریق فعالیت‌های ورزشی جذاب، شاد و مشارکتی در قالب جشنواره ورزشی در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه این طرح تمامی کودکان اعم از سالم و دارای شرایط خاص را شامل می‌شود؛ افزود: از جمله اهداف این طرح می‌توان به افزایش آگاهی کودکان نسبت به اهمیت فعالیت بدنی و سلامت، توسعه مهارت‌های حرکتی پایه همچون دویدن، پریدن، تعادل و هماهنگی، تشویق به مشارکت در ورزش‌های گروهی و فردی، ایجاد انگیزه برای تداوم فعالیت بدنی در طول زندگی و تقویت روحیه کار تیمی، رقابت سالم و خودباوری اشاره کرد.

رئیس گروه ورزش بانوان اداره‌کل ورزش و جوانان استان اردبیل گفت: در این جشنواره، کودکان در دو گروه سنی ۶ تا ۸ سال و ۹ تا ۱۲ سال دختر شرکت خواهند کرد و برنامه‌ها طی دو روز در سالن‌های ورزشی سرپوشیده و زمین‌های روباز برگزار می‌شود.

سلطانی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد:این جشنواره همزمان با هفته تربیت‌بدنی و ورزش در دبستان سبلان ۱ اردبیل برگزار خواهد شد و آیتم‌هایی همچون فریزبی، وسطی، طناب‌کشی و ورزش صبحگاهی ریتمیک برای کودکان اجرا می‌شود.

وی در پایان با اشاره به هم‌افزایی دستگاه‌ها در اجرای این طرح اظهار کرد: برنامه ملی«کودکان فعال، آینده‌ای سالم» در استان اردبیل با همکاری هیئت ورزش‌های همگانی استان و معاونت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش اجرا می‌شود تا بستر لازم برای رشد، نشاط و نهادینه‌سازی فرهنگ ورزش از سنین پایه فراهم شود.