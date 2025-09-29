دریادار لشنی: ترور و تهدید دشمنان مانع حرکت انقلاب نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار دوم منصورلشنی ظهر دوشنبه در مراسم گرامیداشت سالروز شهادت امیر سرلشکر سید موسی نامجو، وزیر دفاع وقت و جمعی از فرماندهان دفاع مقدس در سالن اجتماعات شهید بایندر مرکز تخصصهای دریایی باقرالعلوم رشت اظهار کرد: دشمنان بدانند که با ترورهای کور و حملات ناجوانمردانه هیچگاه نخواهند توانست حرکت انقلاب اسلامی را از مسیر ارزشهای متعالی بازدارند و این راه تا تحقق جامعه مهدوی و تحت فرماندهی مدبرانه فرمانده کل قوا ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به اهمیت حفظ اقتدار و قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح افزود: تداوم راه شهدا تنها راه حفاظت از آرمانهای انقلاب است.
«سید مهدی نامجو» فرزند شهید نامجو نیز در این مراسم گفت: تحکیم زیرساختهای دفاعی کشور از اولویتهای اصلی وزارت دفاع است و این اقدام، پاسداری از خون پاک شهدا به شمار میرود.
وی افزود: دستاوردهای کشور در حوزه دفاعی همچون پهپادهای پیشرفته، موشکهای هایپرسونیک و فناوریهای دانشبنیان نشاندهنده روحیه خودباوری فرزندان این سرزمین است که موجب تحسین دوستان و حیرت دشمنان شده است.
«حسن حبیبی» مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گیلان نیز با اشاره به نقش ایران در تعادل قدرتهای جهانی گفت: ایران به عنوان بازیگر اثرگذار در غرب آسیا و اوراسیا، جایگاه ویژهای دارد و هرگونه تهدید علیه آن میتواند معادلات بینالمللی را دگرگون کند.
در پایان این مراسم از خانواده سرلشکر شهید سید موسی نامجو به پاس رشادتها و ایثارگریهای این شهید والامقام تقدیر و تجلیل به عمل آمد.
گفتنی است: سرلشکر شهید سید موسی نامجو، هفتم مهرماه ۱۳۶۰ پس از موفقیت در عملیات ثامن الائمه، هنگام بازگشت به تهران، در حادثه سقوط هواپیما در حوالی کهریزک به همراه جمعی از فرماندهان سپاه و ارتش به شهادت رسید.
