۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۷

یادواره شهیدان «علی و برات سقایی اردبیلی» در اردبیل برگزار شد

اردبیل- یادواره خانگی شهیدان «علی و برات سقایی اردبیلی» با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولان استانی در اردبیل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یادواره خانگی شهیدان «علی و برات سقایی اردبیلی» به مناسبت هفته دفاع مقدس و در راستای ترویج فرهنگ فاخر ایثار و شهادت و زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا عصر یکشنبه در منزل پدری شهیدان معظم برگزار شد.

حجت الاسلام سید احمد سعادتی مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهیدان والامقام سقای اردبیلی، گفت: شهدا عارفانی بودند که به والاترین مراتب معرفت الهی دست یافته بودند و در نهایت، به مرحله لقاءالله رسیده و عاقبت بخیر شدند.

مداحی و سوگواری و شعرخوانی از دیگر برنامه‌های این مراسم معنوی بود و در ادامه، با حضور مسئولان از خانواده شهیدان والامقام سقایی اردبیلی با اهدای لوح سپاس تجلیل شد.

