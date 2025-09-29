  1. استانها
جعفری: شهدا موتور محرکه علم و اراده ملت ایران هستند

بیجار – معاون فرهنگی بسیج اساتید کشور گفت: نام و راه شهدا در شریان وجود مردم ایران جاری است و این ایمان و همت، موتور محرکه پیشرفت علمی، فرهنگی و امنیتی کشور به شمار می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جعفری پیش از ظهر دوشنبه در نخستین اجلاسیه شهدای اساتید کردستان که در دانشگاه علوم پایه بیجار برگزار شد، اظهار کرد: ماه مهر نماد تلاش، اندیشه و آغاز حرکت است و حضور دانش‌آموزان، دانشجویان، اساتید و خادمان علم موجب شکوفایی و اعتلای فرهنگ علمی کشور می‌شود.

وی افزود: یادواره شهدا به‌ویژه دانشمندان شهید، فرصتی برای بازخوانی راه و مرام بزرگان است و برگزاری این یادواره‌ها تکریم نام تهرانچی‌ها، فریدون عباسی‌ها، شهریاری‌ها، علی‌محمدی‌ها و ده‌ها دانشمند شهید دیگر است که حضور و نامشان در شریان جامعه جاری است.

معاون فرهنگی بسیج اساتید کشور تصریح کرد: شهدا زنده‌اند و استمرار راه آنان در باور و ابلاغ وحیانی قرآن متجلی است و فرماندهان شهید ما تنها سرداران نظامی نبودند بلکه در عرصه علم و پژوهش نیز نقش‌آفرینی کردند و امروز ملت ایران با تکیه بر همین سرمایه‌های معنوی مسیر پیشرفت را ادامه می‌دهد.

جعفری با اشاره به دستاوردهای دفاعی و فناوری ایران، بیان کرد: پیشرفت‌های حوزه هوافضا، موشکی و پهپادی نماد تکیه بر توان داخلی و اراده ملی است و امروز دستاوردهایی در اختیار دانش‌آموز تهرانی و کردستانی قرار دارد که روزی رهبران غربی حتی اجازه لمس آن را نداشتند.

ایمان و همبستگی مردم ملت ایران را از سایر ملل متمایز می‌کند

وی خاطرنشان کرد: دفاع ۱۲ روزه اخیر نشان داد آنچه ملت ایران را متمایز می‌کند نه تجهیزات و امکانات بلکه اراده، ایمان و همبستگی است و همین ویژگی‌ها است که وعده الهی را محقق خواهد کرد.

معاون فرهنگی بسیج اساتید کشور یادآور شد: آینده از آنِ علم است و دانشگاه‌ها و اساتید باید در تولید علم و تربیت نسل آینده پیشگام باشند شهیدان به ما می‌گویند اهل بصیرت باشید، هم دوست را بشناسید و هم دشمن را.

جعفری در پایان تأکید کرد: ملت ایران با اتکا به ایمان، فداکاری و رهبری فرزانه انقلاب مسیر عزت و سربلندی را ادامه خواهد داد و مسئولان و نخبگان علمی وظیفه دارند این سرمایه بزرگ را پاس بدارند.

