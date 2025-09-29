جعفری: شهدا موتور محرکه علم و اراده ملت ایران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم جعفری پیش از ظهر دوشنبه در نخستین اجلاسیه شهدای اساتید کردستان که در دانشگاه علوم پایه بیجار برگزار شد، اظهار کرد: ماه مهر نماد تلاش، اندیشه و آغاز حرکت است و حضور دانش‌آموزان، دانشجویان، اساتید و خادمان علم موجب شکوفایی و اعتلای فرهنگ علمی کشور می‌شود.

وی افزود: یادواره شهدا به‌ویژه دانشمندان شهید، فرصتی برای بازخوانی راه و مرام بزرگان است و برگزاری این یادواره‌ها تکریم نام تهرانچی‌ها، فریدون عباسی‌ها، شهریاری‌ها، علی‌محمدی‌ها و ده‌ها دانشمند شهید دیگر است که حضور و نامشان در شریان جامعه جاری است.

معاون فرهنگی بسیج اساتید کشور تصریح کرد: شهدا زنده‌اند و استمرار راه آنان در باور و ابلاغ وحیانی قرآن متجلی است و فرماندهان شهید ما تنها سرداران نظامی نبودند بلکه در عرصه علم و پژوهش نیز نقش‌آفرینی کردند و امروز ملت ایران با تکیه بر همین سرمایه‌های معنوی مسیر پیشرفت را ادامه می‌دهد.

جعفری با اشاره به دستاوردهای دفاعی و فناوری ایران، بیان کرد: پیشرفت‌های حوزه هوافضا، موشکی و پهپادی نماد تکیه بر توان داخلی و اراده ملی است و امروز دستاوردهایی در اختیار دانش‌آموز تهرانی و کردستانی قرار دارد که روزی رهبران غربی حتی اجازه لمس آن را نداشتند.

ایمان و همبستگی مردم ملت ایران را از سایر ملل متمایز می‌کند

وی خاطرنشان کرد: دفاع ۱۲ روزه اخیر نشان داد آنچه ملت ایران را متمایز می‌کند نه تجهیزات و امکانات بلکه اراده، ایمان و همبستگی است و همین ویژگی‌ها است که وعده الهی را محقق خواهد کرد.

معاون فرهنگی بسیج اساتید کشور یادآور شد: آینده از آنِ علم است و دانشگاه‌ها و اساتید باید در تولید علم و تربیت نسل آینده پیشگام باشند شهیدان به ما می‌گویند اهل بصیرت باشید، هم دوست را بشناسید و هم دشمن را.

جعفری در پایان تأکید کرد: ملت ایران با اتکا به ایمان، فداکاری و رهبری فرزانه انقلاب مسیر عزت و سربلندی را ادامه خواهد داد و مسئولان و نخبگان علمی وظیفه دارند این سرمایه بزرگ را پاس بدارند.