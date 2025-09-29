اجلاسیه ۵۰۰ شهید شهرستان بروجن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاسیه ۵۰۰ شهید شهرستان بروجن و یادبود شهدای غدیر و شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه به استقبال از دومین یادواره ۲۵۰۰ شهید والامقام استان چهارمحال و بختیاری صبح دوشنبه با حضور جمعی از مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و عموم مردم ولایت‌مدار شهرستان در سالن هلال احمر بروجن برگزار شد.

مسعود زمانی، فرماندار شهرستان بروجن در این اجلاسیه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، اظهار کرد: مردم مؤمن، فهیم و بصیر شهرستان هر جا که نظام مقدس اسلامی نیاز داشته از دفاع مقدس تا جنگ تحمیلی ۱۲ روزه همواره در صحنه حاضر شدند و بر عهد خود با امام راحل (ره) پایبند ماندند.

زمانی تقدیم ۵۰۰ شهید، ۸۷ آزاده سرافراز، ۱۴۰۰ جانباز و ۳۷۰۰ ایثارگر را سند بصیرت و ولایت‌مداری مردم شهرستان بروجن دانست و ادامه داد: این ایثارگری‌ها گواهی می‌دهد که مردمان این دیار پای عهد و پیمان خود با انقلاب و امام (ره) و شهدا هستند.

وی با تأکید بر اینکه اجلاسیه ۵۰۰ شهید والامقام شهرستان بروجن در استقبال از دومین کنگره شهدای استان برگزار می‌شود، افزود: این اجلاسیه به‌صورت مردم‌محور برگزار شده و در امتداد یادواره‌های متعدد در شهرها و روستاهای شهرستان و نیز برنامه‌های فرهنگی متنوع برگزار می‌شود.