آزاد: تثبیت و تقویت دفتر غرب استانداری مازندران مطالبه مردمی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آزاد عصر دوشنبه در نشست با خبرنگاران غرب مازندران با تأکید بر اهمیت تقویت ساختارهای محلی در استانداری اظهار داشت: دفتر پیگیری‌های ویژه غرب مازندران نباید تضعیف یا تعطیل شود، بلکه باید به یک مرجع مطالبه‌گری مؤثر برای مردم تبدیل گردد.

وی با اشاره به اینکه از بهمن‌ماه تاکنون مسئولیت این دفتر را بر عهده دارد، افزود: در این مدت تلاش کرده‌ایم ارتباط مستمر با مردم، رسانه‌ها و مسئولان حفظ شود و بسیاری از پیگیری‌ها به نتیجه رسیده است؛ اما تثبیت جایگاه این دفتر نیازمند حمایت عمومی و رسانه‌ای است.

آزاد ادامه داد: ما از روز اول با خبرنگاران همراه بودیم و اکنون نیز بر این باوریم که رسانه‌ها در خط مقدم حمایت از توسعه محلی قرار دارند. بسیاری از پروژه‌هایی که شاید در ابتدا غیرممکن به نظر می‌رسید، با همراهی رسانه‌ها به سرانجام رسید.

وی همچنین به تجربه موفق مدیریت بحران در سیل ۱۳ مهر ۹۷ در رامسر اشاره کرد و گفت: در آن بحران با وجود بارندگی ۳۱۳ میلی‌متری، هیچ فوتی در شهرستان نداشتیم و زیرساخت‌ها در کمتر از ۶ ماه بازسازی شد.

مسئول پیگیری‌های ویژه دفتر غرب استانداری مازندران با بیان اینکه ساختار اداری این دفتر نیازمند تقویت است، بیان کرد: از مجموعه استان انتظار داریم تا نگاه جدی‌تری به این دفتر داشته باشند. این مجموعه متعلق به همه مردم غرب مازندران است و نباید محدود به یک فرد یا دوره مدیریتی شود.

آزاد همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری نشست‌های تخصصی با خبرنگاران شهرستان‌های غرب استان خبر داد و افزود: پیشنهاد می‌کنیم یکی از این جلسات با حضور مستقیم شخص استاندار برگزار شود تا مسائل به‌صورت دقیق‌تری منتقل گردد.

وی در پایان از زحمات مدیران و استانداران پیشین به‌ویژه یونسی قدردانی و تصریح کرد: تلاش داریم تا صدای مردم منطقه را با قدرت و انسجام بیشتری به گوش مسئولان استان برسانیم و این مهم تنها با همراهی مردم، رسانه‌ها و نهادهای محلی محقق خواهد شد.