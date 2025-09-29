تقابل ترامپ و نتانیاهو؛ صبر کوشنر و ویتکاف به سر آمده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، یک رسانه آمریکایی از آنچه میان نخست وزیر رژیم صهیونیستی و ترامپ می گذرد، پرده برداشت.

اکسیوس به نقل از دو تن از دستیاران دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد: اگر بنیامین نتانیاهو، طرح آتش بس در غزه را نپذیرد، ممکن است ترامپ از وی روی برگرداند.

این پایگاه خبری همچنین به نقل از یک مقام مسئول در دولت آمریکا خبر داد که کاهش حمایت از اسرائیل به سطح بی سابقه‌ای از جمله در داخل کاخ سفید رسیده است.

اکسیوس در ادامه به نقل از دو تن از مشاوران ترامپ افزود: روند صلح در غزه آزمونی برای میزان صداقت رئیس جمهور آمریکا است. اگر ترامپ نتواند نتانیاهو را برای پایان دادن به جنگ قانع کند، تمام آنچه که می‌خواهد در خاورمیانه محقق کند، از بین خواهد رفت.

یکی دیگر از مشاوران ترامپ به اکسیوس گفت: صبر استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا به خاورمیانه و جرد کوشنر، مشاور ترامپ درقبال رفتار نتانیاهو در آستانه پایان یافتن است.

این مقام آمریکایی گفت: ویتکاف با اسرائیل تعامل داشت و کوشنر با کشورهای عربی اما این دو تا حدودی از اسرائیل ناامید شدند. برخی مشاوران رئیس جمهور به او اطلاع داده اند که نتانیاهو از او بهره برداری می کند و در راستای بی ثباتی با هدف بقای سیاسی خود حرکت می کند.

آکسیوس به نقل از مقام کاخ سفید گفت: کاملاً روشن است که نگرانی نتانیاهو بابت محاکمه اش سبب رفتار تهاجمی او شده است. ما نمی دانیم که در زمانی که نتانیاهو باید روی اسرائیل و غزه تمرکز داشته باشد چه برنامه ای دارد. نتانیاهو باید از دخالت در سیاست داخلی آمریکا دست بردارد.

این رسانه به نقل از مسئولان آمریکایی و اسرائیلی بیان کرد: نتانیاهو باید میان خواست ترامپ برای پایان جنگ و شرکای افراطی اش، انتخاب کند.

آکسیوس به نقل از یک مقام ارشد در دولت ترامپ نیز اعلام کرد: همه از دست نتانیاهو خسته شده اند.

همزمان ای بی سی به نقل از دو منبع اعلام کرد که اختلافات میان تل آویو و آمریکا درباره طرح ترامپ برای پایان جنگ غزه همچنان باقی است. دستکم سه مورد اختلافی وجود دارد.