ضربه مهلک مقاومت به اشغالگران در غزه؛ نبرد سنگین جریان دارد +فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، رسانه های رژیم صهیونیستی از وقوع حادثه امنیتی سخت و خطرناک برای نظامیان این رژیم در غزه خبر دادند.

شاهدان عینی اعلام کردند که بالگردهای اسرائیلی در حال انتقال تلفات ارتش به بیمارستان‌های داخل فلسطین اشغالی هستند.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند: گزارش های اولیه از زخمی شدن نظامیان اسرائیلی به دنبال حمله با موشک ضدزره به سمت یگان ارتش در غزه حکایت دارد و اینکه حال مجروحان وخیم است.

این منابع بیان کردند که مجروحان به بیمارستانهای اسوتا، ایخیلوف و سوروکا منتقل شده اند.

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که تانک ارتش این رژیم با موشک ضدزره هدف قرار گرفته و این حمله کشته برجای گذاشته است.

منابع عبری از کشته شدن دو نظامی اسرائیلی و زخمی شدن سه نظامی دیگر خبر دادند.

رسانه‌های عبری زبان اعلام کردند حادثه امنیتی رخ داده در خیابان الجلا در شهر غزه همچنان ادامه دارد.

این رسانه‌ها تاکید کردند که اخبار اولیه حاکی از کشته شدن دو نظامی و مجروحیت مجروحیت شدید ۹ نظامی دیگر در جریان شلیک موشک ضد زره از سوی نیروهای مقاومت است.

گزارش های اولیه از کمین ترکیبی حکایت دارد که طی آن تانک و بولدوزر هدف قرار گرفته و نیروهای کمکی اشغالگران نیز با بمب زمانی که به محل کمین اول رسیدند، هدف قرار گرفتند.

رسانه های رژیم صهیونیستی از قطع عضو نظامیان این رژیم خبر داده و به سانسور شدیدی اشاره کردند که رژیم صهیونیستی بر آمار تلفات اعمال کرده است تا روحیه نظامیان این رژیم فرو نپاشد.

نبرد سنگین مبارزان با اشغالگران

همزمان منابع خبری از درگیری شدید مبارزان مقاومت فلسطین با اشغالگران در غزه خبر دادند.

این منابع بیان کردند: درگیری های شدید میان مبارزان مقاومت و نظامیان اسرائیلی در شمال خیابان الشفاء در شهر غزه جریان دارد.

منابع مذکور از پرواز گسترده بالگردهای اسرائیلی بر فراز منطقه خبر می دهند.

منابع خبری تصاویری از شهر غزه و لحظه سوختن ادوات نظامی اشغالگران منتشر کردند.

منابع عبری از حملات دامنه دار مقاومت به مواضع نظامیان اشغالگر در غزه خبر دادند.

برخی منابع دیگر از هدف قرار دادن ادوات نظامیان اسرائیلی از سوی مبارزان مقاومت و طنین انداز شدن صدای تکبیر شهروندان فلسطینی هنگام به آتش کشیده شدن تجهیزات اشغالگران در محله النصر در جنوب شهر غزه خبر می دهند.