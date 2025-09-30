نبرد مبارزان مقاومت با نظامیان اسرائیلی از فاصله صفر+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گردانهای المجاهدین اعلام کرد که مبارزانش بعد از بازگشت از خطوط نبرد، تأکید کردند که توانستهاند یک دستگاه تانک ارتش صهیونیستی را در خیابان «الصناعه» با آر.پی.جی، هدف قرار دهند و این عملیات موفق بوده است.
همچنین سرایا القدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، تصاویری از رویارویی مبارزان با نیروهای اشغالگر اسرائیلی در منطقه تل الهوا در جنوب غزه و درگیری با آنها از فاصله صفر منتشر کرد.
گردانهای قدس همچنین اعلام کرد صبح امروز سه شنبه نیروها و ادوات جنگی اشغالگران اسرائیلی را در شمال شهر غزه با گلولههای خمپاره ۶۰ میلی متری هدف قرار داده است.
