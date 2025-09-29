به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، دونالد ترامپ تهدید اعمال تعرفه بر فیلمهایی را که خارج از آمریکا تولید میشوند، تکرار کرد.
او امروز (دوشنبه) در رسانه اجتماعی خودش نوشت: کسب و کار فیلمسازی ما توسط کشورهای دیگر از آمریکا دزدیده شده، درست مثل دزدیدن «آبنبات از یک نوزاد». کالیفرنیا، با فرماندار ضعیف و بیکفایت خود، به شدت آسیب دیده است. بنابراین، برای حل این مشکل طولانی و بیپایان، من تعرفه ۱۰۰ درصد را برای هر فیلمی که خارج از آمریکا ساخته میشود، اعمال خواهم کرد. از توجه شما به این موضوع متشکرم.
مشخص نیست چه چیزی باعث شده ترامپ دوباره یاد این موضوع بیفتد و آتش خشمش شعلهور شود چون او در بهار امسال هم اعلامیه مشابهی صادر کرده و تولیدات خارجی را «تهدید امنیت ملی» برای صنعت سینمای آمریکا خوانده بود،
وی گفته بود که آنها نه تنها فیلمسازان را به بازارهای دیگر میکشانند، بلکه پیامرسانی و تبلیغات خودشان را هم به این طریق وارد آمریکا میکنند. آن زمان این موضوع که آیا رئیس جمهور اختیار وضع چنین تعرفهای را دارد یا خیر یا نحوه اجرای آن موضوع بحث شد.
تولید فیلم و تلویزیون در سالهای اخیر از هالیوود به سمت فیلمبرداری در مکانهایی که مشوقهای مالیاتی بهتری ارائه میکنند حرکت کرده که در این میان کشورهایی مانند بریتانیا، استرالیا و نیوزیلند موفقتر عمل کردهاند. این مشوق ها از آنجا که موجب میشوند تا فیلمبرداری ارزانتر شود برای صنعت فیلمسازی جذاب هستند، اما برخی از فیلمها به صورت بینالمللی فیلمبرداری میشوند زیرا داستان در سایر نقاط جهان اتفاق میافتد. کارگردانهایی مانند دنیس ویلنوو با ساخت «تلماسه» و کریستوفر نولان با «اودیسه» که به زودی اکران میشود، چنین مسیری را انتخاب کردهاند.
گاوین نیوسام فرماندار کالیفرنیا که ترامپ در پست خود به او اشاره کرده، تازگی برای افزایش مشوقهای مالیاتی این ایالت، از جمله بالا بردن اعتبارات برای فیلمها، سعی کرده تا افزایش تولید در لسآنجلس را محقق کند. در همین حال، نیوسام ماههاست که بیوقفه در رسانههای اجتماعی ترامپ را برای سیاستها و اعلامیههایش مورد انتقاد قرار میدهد و پستهایی منتشر میکند تا ماهیت لحن فیلتر نشده رئیس جمهور را یادآور شود.
