هالیوود تهدید تعرفه‌ جدید ترامپ را جدی نگرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، ترامپ با موج جدیدی از تهدیدها برای اعمال تعرفه بر فیلم‌هایی که خارج از آمریکا ساخته می‌شوند، باز هم به سراغ هالیوود رفت. ‏

او در پیام جدیدش در شبکه اجتماعی نوشت کشورهای دیگر منافع فیلمسازی آمریکا را دزدیده‌اند و تهدید کرد تعرفه ۱۰۰ درصد بر هر فیلمی که خارج از آمریکا ساخته شود، اعمال خواهد کرد.

استودیوها و پخش‌کنندگان استریم دوباره با پیام او غافلگیر شدند. این پیام در حالی منتشر شده که کاخ سفید هیچ تلاشی برای تماس با استودیوهای بزرگ یا انجمن‌های سینما نکرده است. این است که آنها هم برای چگونگی پاسخ به پیام ترامپ مطمئن نیستند. در بهار امسال هم چگونگی اعمال تعرفه بر فیلم در حالی که یک «خدمت» است و نه یک «کالا» مانند اتومبیل، فولاد، آلومینیوم و سایر مواردی که مشمول تعرفه‌های جدید هستند، چنین بحثی را ایجاد کرده بود.

مدیران اجرایی یک استودیوی بزرگ در این مورد گفت: خب او رئیس جمهور است، پس باید حرفش را جدی گرفت، هرچند همه از حرف او گیج شده‌اند.

انجمن سینما از اظهار نظر خودداری کرد، اما منابع گفتند که جلسه هیئت مدیره سه‌شنبه تشکیل می‌شود و انتظار می‌رود بحث تعرفه‌های ترامپ در دستور کار قرار گیرد، زیرا اعضای هیئت مدیره تهیه کنندگان سینما و رهبران صنعت سرگرمی مانند آلن برگمن از دیزنی، مایک هاپکینز از آمازون و دونا لانگلی از یونیورسال برای همین موضوع گرد می‌آیند.

جامعه جهانی فیلمسازی هم به تهدیدهای دوباره ترامپ با ترکیبی از نگرانی، سردرگمی، بی‌تفاوتی و بیشتر با یک موج تحقیر نگاه کرده است.

روشن نیست ترامپ در کمتر از ۵ ماه دوباره این موضوع را مطرح کرده و تازه آن زمان هم هیچ جزئیاتی درباره نحوه اجرای این عوارض و اینکه کدام تولیدات را تحت تأثیر قرار می‌دهد، داده نشده بود و اتفاقی هم در این زمینه صورت نگرفت.

استفن وایزنکر وکیلی که در حوزه سرگرمی بارنز و تورنبرگ کار می‌کند، گفت: چطور می‌شود روی چیزی مثل یک فیلم تعرفه گذاشت؟ در نهایت چه کسی هزینه تعرفه را متحمل می‌شود؟

در حالی که بار اول سخنان ترامپ بخش مهمی از صنعت بین‌المللی را سردرگم کرد و حتی به ورطه سقوط کشاند و تهیه‌کنندگان، نمایندگان فروش، توزیع‌کنندگان و دیگران تلاش کردند تا بفهمند این حرف چه عوارضی برای فیلمسازی دارد، این بار بیشتر با نگاه‌های خیره یا حتی در برخی موارد با فحاشی با حرف او روبه‌رو شده‌اند.

فیل هانت تهیه‌کننده بریتانیایی به ورایتی گفته است: باز حرف مفت زد. او جزئیات صنعت فیلم به عنوان یک تجارت جهانی را درک نمی‌کند.

کاخ سفید هم به درخواست‌های متعدد برای اظهارنظر و توضیح پاسخی نداد و کیوان مشایخ رئیس «تهیه‌کنندگان بدون مرز» که مجموعه‌ای از تهیه‌کنندگان بین‌المللی را دربرمی‌گیرد گفت «ناامیدی» ترامپ از فیلمبرداری‌های خارج از کنترل را درک می‌کند.

واقعیت این است که صنعت فیلمسازی هر روز بین‌المللی‌تر می‌شود و هر روز فیلمسازان آمریکایی بیشتری از کریستن استوارت گرفته تا جیم جارموش و جیمز گری، که تنها چند نمونه از آنها هستند با تهیه‌کنندگان و سرمایه‌داران اروپایی همکاری می‌کنند، بنابراین ملیت در فیلم‌ها دیگر دارد کنار گذاشته می‌شود و بسیاری از فیلم‌های پرفروش استودیوهای بزرگ، از جمله ۲ فیلم بعدی «انتقام‌جویان»، سومین فیلم «تل‌ماسه» و مجموعه «هری پاتر» شبکه HBO، به مراکز تولید در بریتانیا، مجارستان و دیگر کشورهای اروپایی که یارانه‌های بهتری می‌دهند، منتقل شده‌اند زیرا فیلمبرداری یک فیلم در کالیفرنیا می‌تواند ده‌ها میلیون دلار به بودجه اضافه کند.

چارلز گیلبرت تهیه‌کننده فرانسوی که فیلم جدیدش با بازی آنجلینا جولی در اروپا فیلمبرداری شده معتقد است که تعرفه‌های ترامپ فیلم را محکوم می‌کند که هرگز ساخته نشود و این تعرفه احتمالی به فیلم‌های هنری بیشتر از فیلم‌های بزرگ استودیویی آسیب خواهد رساند چون هزینه فعلی فیلمبرداری در آمریکا اجازه نمی‌دهد فیلم‌های غیرتجاری آنجا ساخته شوند و سینمای مولف هم معمولاً توسط هنرمندانی شکل می‌گیرد که نیاز به آزادی بیان دارند.

در واقع بسیاری از هنرمندانی که بیشترین آسیب را از تعرفه‌ها می‌بینند، از بزرگترین سفیران سینمای آمریکا هستند. برای مثال، جارموش با فیلم «پدر، مادر، خواهر، برادر» که بیشتر در ایرلند و فرانسه فیلمبرداری شده بود، جایزه شیر طلایی ونیز را از آن خود کرد.

جاشوا آستراچان تهیه‌کننده نیویورکی همین فیلم بیان کرد: اگر رئیس جمهور می‌خواست به صنعت سینمای آمریکا و ایجاد مشاغل بیشتر در آمریکا کمک کند، با کنگره همکاری می‌کرد تا برنامه‌های ملی برای تشویق تولید در آمریکا نوشته شود.

لورا فریدمن نماینده دموکرات کنگره هم گفت تهیه‌کنندگان، اتحادیه‌ها و استودیوها نیاز به مشوق دارند و افزود: امیدوارم افرادی در دنیای ترامپ باشند که او را به سمت راه‌حلی منطقی‌تر راهنمایی کنند. او تاکید کرد که حرف‌های ترامپ هزینه بینندگان را بالا می‌برد.

رافائل بنولیئل تهیه‌کننده تولیدات متعدد آمریکایی در فرانسه از جمله «مردگان متحرک: داریل دیکسون» و «امیلی در پاریس» هم گفت: حرف ترامپ را جدی نمی گیرم چون او دوست دارد هرج و مرج ایجاد کند، اما من دوست دارم صبور و آرام باشم.

ترور بیرنی تهیه‌کننده‌ای از ایرلند شمالی که با فیلم موفق «نی کپ» برنده جایزه بفتا شد، در پاسخ به ترامپ مختصر و مفید گفت: برو گورتو گم کن! بابا! این جنجال ناشی از شکست‌های اخیر ورزشی آمریکا بوده و شکست آمریکا در جام رایدر حال ترامپ را گرفته است!