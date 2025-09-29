بیانیه کشورهای عربی و اسلامی درخصوص طرح صلح ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، وزیران امور خارجه عربستان، اردن، امارات، مصر، قطر و چند کشور عربی و اسلامی دیگر در بیانیه‌ای مشترک از تلاش دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای پایان دادن به جنگ در غزه استقبال کردند.

شبکه الجزیره قطر نیز در ادامه گزارش داد که کشورهای شرکت‌کننده در نشست با ترامپ در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک در بیانیه ای اعلام کردند: از تلاش های صادقانه ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه استقبال می کنیم.

در ادامه این بیانیه آمده است: به توانایی ترامپ برای یافتن مسیر صلح اعتماد داریم.

این کشورها اعلام کردند: تأکید ما اهمیت شراکت با واشنگتن برای تحکیم صلح است.

این بیانیه همچنین از «اعلام ترامپ درباره بازسازی غزه و جلوگیری از آوارگی فلسطینیان" استقبال کرده است.

کشورهای مذکور در این بیانیه آمادگی خود را برای همکاری جهت اجرای کامل طرح غزه و تضمین موفقیت آن اعلام کردند.

این کشورها در بیانیه یاد شده تعهد خود را به تلاش برای پایان دادن به جنگ غزه از طریق یک توافق جامع اعلام کردند.

استقبال تشکیلات خودگردان فلسطین از طرح صلح ترامپ

دولت فلسطین با استقبال از طرح ترامپ برای پایان دادن به جنگ غزه، بر اعتماد خود به توانایی رییس جمهور آمریکا در ایجاد راهی به‌سوی صلح پایدار تأکید کرد.

در بیانیه رسمی تشکیلات خودگردان فلسطین آمده است که دستیابی به یک توافق جامع برای پایان دادن به درگیری‌ها، به طوری که ارسال کمک‌های انسانی کافی به غزه و آزادی فوری اسیران اسرائیلی و فلسطینی را تضمین کند، ضروری است.

در ادامه این بیانیه تأکید شد: در این فرآیند باید سازوکارهایی برای حفاظت از مردم فلسطین ایجاد شود و کلیه اقدامات یک‌جانبه مانند الحاق سرزمین های اشغالی فلسطین، کوچ فلسطینی ها و نقض قوانین بین‌المللی از سوی اسرائیل متوقف شود.

تشکیلات خودگردان فلسطین همچنین بر تعهد خود به انجام اصلاحات، از جمله برگزاری انتخابات برای انتخاب رئیس تشکیلات و مجلس نمایندگان فلسطین ظرف یک سال پس از پایان جنگ، مجدداً تأکید کرد.

دولت فلسطین همچنین آمادگی خود را برای تعامل سازنده با همه طرف‌ها در جهت تحقق صلح و امنیت در منطقه اعلام کرده است.

اردوغان

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه نیز در بیانیه‌ای گفت: از تلاش‌ها و رهبری ترامپ برای توقف خونریزی در غزه و رسیدن به آتش‌بس تقدیر می‌کنم.

وی گفت: ترکیه به تلاش‌های خود برای برقراری صلح عادلانه و پایدار در منطقه که مورد قبول تمامی طرف‌ها باشد، ادامه خواهد داد.