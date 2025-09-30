به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا دیروز دوشنبه همزمان با دیدار خود با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نقشه راه خود برای آتش بس در غزه را رونمایی و تهدید کرد که اگر حماس با این پیشنهاد موافقت نکند، به ادامه عملیات نظامی اسرائیل چراغ سبز نشان خواهد داد.

این طرح پیش از این قرار بود در ۲۱ ماده ارائه شود که ظاهراً به ۲۰ ماده تقلیل پیدا کرده است. این طرح در ابتدا روز سه‌شنبه در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، به رهبران عرب ارائه شده بود.

«بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی همدر کنفرانس مطبوعاتی مشترک با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا پس از دیدار در کاخ سفید، گفت که از طرح ترامپ حمایت می‌کند.

معیارهای دوگانه در طرح ترامپ

بر اساس محتوای اعلام شده، به نظر می رسد طرح ترامپ غیر از تضمین‌ها و ضرب الاجل‌های مربوط به آزادی اسرای صهیونیست و خلع سلاح مقاومت و نابودی تونل های آنها، هیچ راهکار مشخص و برنامه زمانی واضحی برای بازسازی غزه و آزادی اسرای فلسطینی و ورود کمک‌های انسانی به این منطقه را ارائه نکرده است.

بر اساس این طرح، اسرای صهیونیست فوراً آزاد خواهند شد و اجساد کشته‌شدگان ظرف ۷۲ ساعت تحویل داده خواهد شد و نیروهای صهیونیستی به خط توافق شده در نقشه آماده‌سازی برای آزادی اسرا عقب‌نشینی خواهند کرد. این طرح مهلت زمانی را برای آزادی اسرای فلسطینی در ازای اسرای صهیونیست ارائه نکرده و آزادی تمامی اسرای فلسطینی را مطرح نکرده است، بلکه تنها ۲۵۰ فلسطینی محکوم به حبس ابد، به علاوه ۱۷۰۰ نفر از ساکنان غزه آزاد خواهند شد.

ترامپ که پیش از این از کوچ اجباری همه مردم غزه سخن گفته بود، در طرح جدید مدعی شده که هیچکس مجبور به ترک غزه نخواهدبود، مگر اینکه خودش بخواهد از غزه برود.

در این طرح نمایی مبهم از طرح اقتصادی ترامپ برای بازسازی غزه مطرح شده که در آن هیچ اشاره‌ای به ماهیت تامین مالی طرح و هویت کارشناسان ناظر بر طرح و برنامه زمانی آن نشده است.

ایده ترامپ، دو سطح متفاوت از حاکمیت موقت در غزه را ترسیم کرده که یکی از آنها یک نهاد بین‌المللی جامع و دیگری کمیته تکنوکراتیک غیرسیاسی فلسطینی است، ولی به مشخصه‌های لازم برای اعضای این هیئت ها و جدول زمانی حاکمیت آنها در غزه و حتی ماهیت افراد حاضر در این هیئت ها هیچ اشاره ای نشده است و تنها به این موضوع بسنده می کند که این نیروها راه‌حل امنیتی داخلی بلندمدت خواهد بود.

هیچ جدول زمانی برای این انتقال حاکمیت به تشکیلات خودگردان فلسطین در این طرح وجود ندارد و در عین حال در آن تاکید شده که حماس هیچ قدرتی در آینده حکومت غزه نخواهد داشت.

در این طرح گرچه بر عقب نشینی رژیم صهیونیستی از غزه تاکید شده، اما مرزهای جغرافیایی دقیق و زمانبندی مشخصی برای انجام این عقب نشینی که تاکید شده تدریجی خواهد بود، اعلام نشده است.

ابتکار ترامپ خواستار ارائه «گذرگاه امنی برای اعضای حماس که مایل به ترک غزه به کشورهای میزبان هستند» شده، ولی هیچ اشاره ای به کشورهای میزبان این عناصر نکرده است.

بندهای کامل طرح آتش‌بس ترامپ

بندهای ۲۰ گانه طرح ترامپ بر اساس ادبیات خاص دونالد ترامپ و نتانیاهو شامل موارد زیر است:

۱- غزه منطقه‌ای عاری از افراط‌گرایی و تروریسم (گروه‌های مقاومت) شده و تهدیدی برای همسایگان (شهرک‌نشینان صهیونیست‌نشین) ود نخواهد بود.

۲- منطقه غزه به نفع ساکنان غزه بازسازی خواهد شد.

۳- اگر طرفین این طرح را بپذیرند، جنگ فوراً پایان خواهد یافت و نیروهای اسرائیل به خط توافق شده عقب‌نشینی خواهند کرد تا برای آزادی اسرا آماده شوند. در این مدت، تمام عملیات نظامی، از جمله بمباران هوایی و توپخانه‌ای، به حالت تعلیق در خواهد آمد و خطوط نبرد تا زمانی که شرایط عقب‌نشینی کامل به صورت مرحله‌ای محقق شود، ثابت باقی خواهد ماند.

۴- ظرف ۷۲ ساعت پس از پذیرش علنی این توافق توسط اسرائیل، تمام اسرای اسرائیلی چه زنده و چه مرده، بازگردانده خواهند شد.

۵- به محض آزادی اسرای اسرائیلی، اسرائیل باید ۲۵۰ اسیر فلسطینی محکوم به حبس ابد را به علاوه ۱۷۰۰ نفر از ساکنان غزه که پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ بازداشت شده‌اند، از جمله تمام زنان و کودکان بازداشت شده آزاد کند و در ازای آزادی جنازه هر اسیر اسرائیلی، پیکر ۱۵ نفر از شهدای غزه تبادل خواهد شد.

۶- به محض بازگشت اسرا، آن بخش از عناصر حماس که به همزیستی مسالمت‌آمیز و خلع سلاح متعهد هستند، عفو خواهند شد و گذرگاه امنی برای عناصر حماس که مایل به ترک غزه هستند، فراهم خواهد شد.

۷- به محض پذیرش این توافق، کمک‌های کامل فوراً به نوار غزه ارسال خواهد شد و میزان کمک‌ها، حداقل، مطابق با آنچه در توافقنامه ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ در مورد کمک‌های بشردوستانه آمده است، خواهد بود. بازسازی زیرساخت‌ها شامل (آب، برق و فاضلاب) و بازسازی بیمارستان‌ها و نانوایی‌ها و ورود تجهیزات لازم برای آواربرداری و بازگشایی جاده‌ها از جمله این اقدامات خواهد بود.

۸- ورود و توزیع کمک‌ها در نوار غزه بدون دخالت هیچیک از طرفین و تنها از طریق سازمان ملل و آژانس‌های آن، هلال احمر، و همچنین سایر نهادهای بین‌المللی انجام خواهد شد. بازگشایی گذرگاه رفح در هر دو جهت تابع همان مکانیزمی خواهد بود که طبق توافقنامه ۱۹ ژانویه ۲۰۲۵ به تصویب رسیده بود.

۹- غزه زیر نظر یک حکومت انتقالی موقت توسط یک کمیته تکنوکراتیک غیرسیاسی فلسطینی اداره خواهد شد که مسئول ارائه خدمات عمومی روزانه به ساکنان غزه است. این کمیته متشکل از فلسطینیان واجد شرایط و کارشناسان بین‌المللی، تحت نظارت و سرپرستی یک نهاد انتقالی بین‌المللی جدید، به نام «شورای صلح»، خواهد بود که ریاست آن را دونالد ترامپ بر عهده خواهد داشت.

تونی بلر، نخست وزیر اسبق انگلیس نیز در این شورا عضویت خواهند داشت و سایر اعضا و سران کشورها بعداً اعلام خواهند شد. این نهاد تعیین چارچوب تأمین مالی بازسازی غزه را تا زمان ارائه برنامه اصلاحی تشکیلات خودگردان بر عهده خواهد داشت. چارچوب فعالیت این نهاد بر اساس طرح صلح ترامپ در سال ۲۰۲۰ و طرح سعودی-فرانسوی، خواهد بود. این نهاد خواستار بهترین استانداردهای بین‌المللی برای ایجاد یک حکومت مدرن و مؤثر خواهد بود که به ساکنان غزه خدمت کند و برای جذب سرمایه‌گذاری مساعد باشد.

۱۰- برنامه توسعه اقتصادی ترامپ برای بازسازی و احیای غزه از طریق تشکیل کمیته‌ای از کارشناسان که به ایجاد برخی از شهرهای مدرن و شکوفا در خاورمیانه کمک کرده‌اند، اجرا خواهد شد. گروه‌های بین‌المللی بسیاری از پیشنهادات سرمایه‌گذاری دقیق و ایده‌های توسعه را تدوین کرده‌اند که برای تشکیل چارچوب‌های کاری برای امنیت و حکمرانی مؤثر به منظور جذب و تسهیل این سرمایه‌گذاری‌ها و تامین فرصت‌های شغلی جدید برای آینده غزه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

۱۱- یک منطقه اقتصادی ویژه با تعرفه‌های گمرکی و قیمت‌های ورودی ترجیحی که با کشورهای شرکت‌کننده مذاکره شده است، ایجاد خواهد شد.

۱۲- هیچ‌کس مجبور به ترک غزه نخواهد شد و هر کس که مایل به ترک آن باشد، آزاد خواهد بود و آزادی بازگشت خواهد داشت. ما مردم را تشویق خواهیم کرد که بمانند و به آنها فرصت ساختن غزه‌ای بهتر را خواهیم داد.

۱۳- حماس و سایر گروه‌ها موافقت می‌کنند که هیچ نقشی در اداره غزه، چه مستقیم و چه غیرمستقیم یا به هر شکل دیگری، نداشته باشند. تمام زیرساخت‌های نظامی و تهاجمی از جمله تونل‌ها و تأسیسات تولید سلاح تخریب خواهند شد و بازسازی نخواهند شد. فرآیندی برای خلع سلاح غزه تحت نظارت ناظران مستقل وجود خواهد داشت که شامل قرار دادن دائمی سلاح‌ها خارج از محدوده استفاده برای برچیدن آنها می شود. غزه جدید به طور کامل متعهد به ساختن یک اقتصاد شکوفا و همزیستی مسالمت‌آمیز با همسایگان خود خواهد بود.

۱۴- شرکای منطقه‌ای تضمینی برای اطمینان از پایبندی حماس و گروه‌های دیگر به تعهدات خود و عدم تهدید غزه جدید برای همسایگان یا مردم خود ارائه خواهند داد.

۱۵- آمریکا با شرکای عرب و بین‌المللی برای ایجاد یک نیروی ثبات بین‌المللی موقت (ISF) برای استقرار فوری در غزه همکاری خواهد کرد. این نیرو به آموزش و حمایت از نیروهای پلیس فلسطینی در غزه خواهد پرداخت و با اردن و مصر که تجربه گسترده‌ای در این زمینه دارند، مشورت خواهد کرد. این نیرو راه‌حل امنیتی داخلی بلندمدت خواهد بود. نیروی ثبات بین‌المللی با رژیم صهیونیستی و مصر برای کمک به تأمین امنیت مناطق مرزی، در کنار نیروهای پلیس فلسطینی تازه آموزش‌دیده، همکاری خواهد کرد. جلوگیری از ورود مهمات به غزه و تسهیل انتقال سریع و ایمن کالاها برای بازسازی و احیای غزه ضروری است و مکانیسمی برای حل و فصل اختلافات بین طرفین توافق خواهد شد.

۱۶- اسرائیل غزه را اشغال یا ضمیمه خود نخواهد کرد، بلکه نیروهای اسرائیلی طبق معیارها و زمان‌بندی‌های مرتبط با خلع سلاح که بین ارتش اسرئیل، طرف‌های تضمین‌کننده و ایالات متحده با هدف تضمین امنیت غزه و عدم تهدید آن برای اسرائیل یا مصر توافق شده است، عقب‌نشینی خواهند کرد. به این ترتیب ارتش اسرائیل به تدریج اراضی غزه را که اشغال کرده، طبق توافقی که با دولت انتقالی منعقد می‌کند، تحویل خواهد داد. این اصل به استثناء یک منطقه امن خواهد بود که اسرائیلی‌ها تا زمانی که غزه به طور کامل از هرگونه تهدید تروریستی جدید ایمن شود! باقی خواهند ماند.

۱۷- در صورت به تعویق انداختن یا رد این پیشنهاد توسط حماس، موارد فوق، از جمله گسترش دامنه عملیات کمک‌رسانی، در مناطق عاری از تروریسم که توسط ارتش اسرائیل به نیروهای امنیتی بین‌المللی تحویل داده شده، اجرا خواهد شد.

۱۸- فرآیند گفتگوی بین ادیان، مبتنی بر ارزش‌های تسامح و همزیستی مسالمت‌آمیز، با هدف تغییر ذهنیت‌ها و تصورات فلسطینیان و اسرائیلی‌ها، از طریق تأکید بر منافع صلح، آغاز خواهد شد.

۱۹- با پیشرفت بازسازی غزه و اجرای صادقانه برنامه اصلاحات تشکیلات خودگردان فلسطین، ممکن است سرانجام شرایط برای رسیدن به راهکاری جهت تشکیل دولت فلسطینی و تعیین سرنوشت مردم توسط خود آنها ایجاد شود که ما می‌دانیم آرزوی مردم فلسطین است.

۲۰- آمریکا مذاکراتی را بین اسرائیل و فلسطینیان برای توافق بر یک افق سیاسی برای همزیستی مسالمت‌آمیز و شکوفا آغاز خواهد کرد.