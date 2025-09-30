رئیسی: ۱۲ هزار ایلامی در نیمه نخست امسال مهارت آموختند

حمیدرضا رئیسی در گفتگو با خبرنگار مهر از مهارت‌آموزی ۱۲ هزار نفر در نیمه نخست سال جاری خبر داد و اعلام کرد: در این مدت، ۲ میلیون و ۱۲۱ هزار نفر ساعت آموزش مهارتی در استان به ثبت رسیده است.

وی با بیان اینکه ۳۸۷ آموزشگاه آزاد فنی و حرفه‌ای در سطح استان فعال هستند که از این تعداد، ۲۵۰ آموزشگاه در شهر ایلام به ارائه خدمات مهارتی مشغولند، افزود: آموزش‌ها در ۱۷۶ رشته از مجموع ۲۸۸ حرفه موجود ارائه شده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای ایلام، تعهد آموزش مهارتی تا پایان سال جاری را ۵ میلیون نفر ساعت عنوان کرد و گفت: در حال حاضر ۱۴ مرکز آموزشی با ۱۶۰ کارگاه در چهار شاخه تخصصی فعالیت دارند و ۱۹ گروه اجتماعی نیز تحت پوشش آموزش‌های فنی و حرفه‌ای قرار گرفته‌اند.