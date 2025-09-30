رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور به قم سفر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، صبح سه شنبه به شهر مقدس قم سفر کرد و در نخستین برنامه سفر خود به شهر قم، با حضور در گلزار شهدای این شهر و قرائت فاتحه، یاد و خاطره شهیدان انقلاب اسلامی را گرامی داشت.
در این مراسم، وی مورد استقبال مرتضی حیدری معاون سیاسی امنیتی استانداری قم قرار گرفت.
انصاری در ادامه برنامههای خود در قم، به زیارت بارگاه مطهر کریمه اهلبیت حضرت فاطمه معصومه (س) مشرف خواهد شد و سپس با آیتالله سعیدی نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه قم دیدار و گفتوگو میکند.
نخستین همایش ملی رؤسای ادارات شهرستانها و فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست کشور نیز امروز با میزبانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم و در محل سالن همایش حضرت باقرالعلوم (ع) نیروی انتظامی برگزار میشود.
در این گردهمایی ملی، شینا انصاری به عنوان سخنران اصلی حضور خواهد داشت.
بر اساس برنامه اعلامشده، در این همایش همچنین اکبر بهنامجو استاندار قم سخنرانی خواهد کرد و موضوعات مرتبط با صیانت از محیط زیست و تقویت یگانهای حفاظت استانها مورد بررسی قرار میگیرد.
