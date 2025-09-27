به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست در نشستی که با جمعی از بانوان کارآفرین اتاق بازرگانی در سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد، بر نقش اثرگذار زنان در حوزه محیطزیست تأکید کرد و گفت: امروز کشور با چالشهای جدی زیستمحیطی از جمله بحران آب، آلودگی هوا، گردوغبار، خشکیدگی تالابها، تغییر اقلیم و تنوع زیستی مواجه است و بدیهی است که سازمان حفاظت محیطزیست به تنهایی قادر به مدیریت و حل این مشکلات نیست. لازمه پیشبرد امور، همکاری میانبخشی با دستگاههای اجرایی، جلب مشارکت مردم و حضور پررنگ بخش خصوصی است.
وی با اشاره به ظرفیت ویژه زنان در پیوند با طبیعت افزود: در بسیاری از نشستها و مجامع بینالمللی، زنان بهعنوان کنشگران مؤثر محیطزیست شناخته میشوند و خوشبختانه در ایران نیز شاهد حضور فعال زنان متخصص، آگاه و کارآفرین در این عرصه هستیم. باید از این توانمندی برای کاهش مشکلات بهره گرفت.
رئیس سازمان حفاظت محیطزیست با تأکید بر اهمیت کاهش مصرف پلاستیک و مدیریت پسماند گفت: امروز آلودگیهای ناشی از پلاستیک به یک معضل جهانی تبدیل شده است و پیمانهای بینالمللی در حال شکلگیری هستند. زنان میتوانند با اصلاح سبک زندگی، ارتقای فرهنگ مصرف و ترویج مسئولیت اجتماعی شرکتها در این زمینه نقشی کلیدی ایفا کنند.
وی همچنین به موضوعات مد پایدار، بازاستفاده از منسوجات، تولید پاککنندههای سبز و معیشتهای جایگزین پایدار در روستاها اشاره کرد و افزود: این حوزهها نیازمند جریانسازی اجتماعی و آموزشهای غیرمستقیم و مستمر هستند، بهویژه از سنین کودکی. زنان میتوانند محور حرکتهای خلاقانه در این زمینه باشند.
انصاری با اشاره به ظرفیت صندوقهای بینالمللی محیطزیست همچون GEF گفت: هرچند به دلیل محدودیتهای سیاسی و تحریمها استفاده از این تسهیلات برای کشور دشوار بوده است، اما بخش خصوصی میتواند در این مسیر فعالتر وارد شود و از فرصتهای جهانی برای کاهش ردپای کربن و اجرای پروژههای سبز بهره ببرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: قرار نیست همه مشکلات محیطزیست یکباره حل شود، اما همکاری سازمان حفاظت محیطزیست با زنان کارآفرین و بخش خصوصی میتواند به اجرای پروژههای مشخص و عملیاتی منجر شود و بخشی از گرههای بزرگ زیستمحیطی کشور را بگشاید.
تأکید بر نقش زنان در حفظ محیطزیست و ضرورت تغییر سبک زندگی
هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکتهای مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، با تأکید بر اهمیت تغییر سبک زندگی در شرایط کنونی جامعه گفت: مسائل محیط زیست تنها با دانش و آگاهی حل نمیشوند، بلکه نیازمند عشق، احساس، انگیزه و همراهی واقعی مردم هستند. زنان و مادران نقش کلیدی در پذیرش فناوریهای نو، آموزش نسل قانونپذیر و هدایت جامعه به سمت توسعه پایدار دارند.
وی با اشاره به اینکه حقوق طبیعت و حقوق زنان در بسیاری از موارد به یکدیگر پیوند خوردهاند، اظهار داشت: بیتوجهی به این دو حوزه میتواند از مهمترین دلایل تخریب محیط زیست و گسترش فقر باشد. زنان به عنوان مظهر عشق و انگیزه، میتوانند نقشآفرینی مؤثری در دفاع از حقوق طبیعت داشته باشند.
کیادلیری افزود: توانمندسازی زنان باید در دستور کار قرار گیرد، زیرا حضور و مشارکت آنان در عرصه آموزش و فرهنگسازی، عامل بسیار مهمی در کاهش تخریب محیط زیست است.
زنان نقش کلیدی در اقتصاد سبز و حفاظت از محیط زیست دارند
فاطمه مقیمی، رئیس کانون زنان بازرگان ایران در این نشست با تأکید بر اهمیت کاهش آلایندگیهای ناوگان حمل و نقل و مشکلات سوخت مصرفی، گفت: با وجود تلاشهای مستمر، هنوز چارهای برای کاهش اثرات زیستمحیطی اتخاذ نشده است، اما میتوان با مدیریت صحیح و کاهش خودتحریمی، شرایط موجود را بهبود بخشید.
مقیمی همچنین به نقش زنان در ارتقای کیفیت زندگی و محیط زیست اشاره کرد و افزود: استفاده از پاککنندههای سبز خانگی مانند سرکه و جوش شیرین به جای مواد شیمیایی خطرناک، حذف پلاستیک یکبار مصرف، و انتخاب پوشاک و محصولات آرایشی از مواد طبیعی و ارگانیک، میتواند تأثیر قابل توجهی در سلامت محیط زیست و جامعه داشته باشد.
وی به اهمیت ایجاد فرصتهای اشتغال و کارآفرینی در حوزه اقتصاد سبز برای زنان اشاره کرد و گفت: زنان کارآفرین میتوانند با نوآوری و خلاقیت، کسب و کارهای سبز ایجاد کنند و در توسعه پایدار کشور سهم داشته باشند. ایجاد صندوقهای حمایتی و بانک اطلاعات سرمایهگذاران میتواند مسیر توسعه این حوزه را تسهیل کند.
مقیمی همچنین به فرصتهای بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر و تکنولوژیهای مرتبط با نگهداری محصولات کشاورزی، از جمله ساخت سردخانهها با استفاده از انرژی خورشیدی اشاره کرد و این اقدامات را ضروری برای صادرات و توسعه اقتصادی دانست.
وی در پایان ضمن قدردانی از حضور نمایندگان استانهای مختلف، تأکید کرد: زنان ایران میتوانند نقش مؤثری در حفاظت از محیط زیست و توسعه پایدار کشور ایفا کنند و کانون زنان بازرگان ایران آماده حمایت از این حرکت است.
گفتنی است؛ کانون زنان بازرگان ایران با بیش از ۲۳ کانون فعال و بیش از سه هزار عضو، به عنوان یک شبکه گسترده زنان کارآفرین در سراسر کشور، نقش مهمی در ترویج اقتصاد سبز و توسعه پایدار ایفا میکند.
نظر شما