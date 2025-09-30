به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری، معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست پیش از ظهر سهشنبه در نخستین همایش ملی روسای ادارات شهرستانها و فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست که در قم برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای محیط زیست و محیطبانان، بر اهمیت تلاش خالصانه و متعهدانه برای حل معضلات زیست محیطی تأکید کرد.
وی با بیان اینکه مشکلات محیط زیست ناشی از سالها کمتوجهی و موانع ساختاری است، افزود: این سازمان با تمام ظرفیت و همکاری دستگاهها در تلاش است تا وضعیت موجود بهبود یابد و به تحقق اهداف کلان محیط زیستی کشور نزدیک شویم.
رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، بر لزوم مشارکت همهجانبه دانشگاهها، حوزههای علمیه، مراجع و دستگاههای مختلف در این مسیر تأکید کرد و گفت: فائق آمدن بر مسائل محیط زیستی نیازمند همدلی و هماهنگی میان تمامی ارکان اجرایی و علمی کشور است.
انصاری همچنین به اقدامات اولیه در حوزه لجستیک، خودروها و پایش هوشمند اشاره کرد و اظهار داشت: نتایج ملموس این برنامهها به زودی در سطح کشور مشاهده خواهد شد و تلاش میکنیم امکانات معیشتی و نیروی انسانی محیطبانان نیز تقویت شود تا زمینه حفاظت مؤثر از محیط زیست فراهم گردد.
وی در ادامه از همکاری سازمان حفاظت محیط زیست با حوزههای علمیه و نیروی انتظامی قدردانی کرد و خاطرنشان ساخت: تفاهمنامهها و همکاریهای میانبخشی میتواند نقطه قوتی برای پیشبرد اهداف محیط زیستی و ایجاد هماهنگی در اقدامات عملی باشد.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور در پایان ضمن قدردانی از حضور و تلاش محیطبانان و مدیران شهرستانها، بر استمرار همکاری و همدلی در سازمان تأکید کرد و گفت: این همایش آغاز مسیر نوینی برای تقویت حفاظت از محیط زیست در کشور است و امیدواریم با تلاش جمعی، گامهای مؤثری در این حوزه برداشته شود.
