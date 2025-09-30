به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری پیش از ظهر سه شنبه در دیدار با تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) با اشاره به گستره مسائل زیست محیطی کشور، افزود: ایران با چالش‌هایی مانند گرد و غبار، کمبود منابع آب، فرونشست زمین، آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و مدیریت پسماند مواجه است و برخی از این مسائل عمق و پیچیدگی بالایی یافته‌اند و بخشی از مشکلات نیز ناشی از شرایط جهانی و تغییرات اقلیمی است که منطقه غرب آسیا را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از مشکلات زیست محیطی نتیجه کم‌توجهی به محیط زیست در فرآیند توسعه بوده است، تصریح کرد: اگر توسعه با محوریت محیط زیست برنامه‌ریزی شود، بخش عمده‌ای از چالش‌ها کاهش خواهد یافت.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۴ و اصل پنجاهم قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این سیاست‌ها شامل موضوعاتی مانند تنوع زیستی، سیستم‌های پایش آلاینده‌ها و مدیریت منابع است که تاکنون بخش عمده‌ای از آن‌ها مورد توجه قرار نگرفته است.

انصاری با اشاره به نگاه توسعه پایدار در دولت چهاردهم افزود: تلاش می‌کنیم جمعیت و صنایع به‌صورت متوازن در مناطق دارای ظرفیت توزیع شود و توجه ویژه‌ای به توسعه دریامحور، به‌ویژه در سواحل جنوب کشور، داشته باشیم.

وی همچنین بر نقش مؤثر روحانیت و آموزه‌های دینی در ترویج احترام به طبیعت و جلب مشارکت عمومی تأکید کرد و گفت: همراهی مراجع، حوزه‌های علمیه و نهادهای دینی می‌تواند فرهنگ محیط زیستی را ارتقا داده و حفاظت از منابع طبیعی را به اولویت همگانی تبدیل کند.