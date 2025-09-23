  1. جامعه
بازدید رئیس سازمان محیط زیست از ذخیره‌گاه زیست‌کره تیان‌موشان در چین

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جریان سفر به کشور چین، از منطقه حفاظت‌شده و ذخیره‌گاه زیست‌کره تیان‌موشان در هانگژو چین بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شینا انصاری معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در جریان سفر به کشور چین، بعد از حضور در پنجمین کنگره جهانی ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره چین، از منطقه حفاظت‌شده و ذخیره‌گاه زیست‌کره تیان‌موشان در هانگژو چین بازدید کرد.

معاون رئیس جمهور در این بازدید در جریان برنامه‌های پایش و حفاظت از گونه‌های جانوری و گیاهی، حفاظت از درختان کهن و چندصدساله، برنامه‌های مراقبت ویژه و پایش سلامت درختان و پیشگیری از آتش سوزی قرار گرفت.

استفاده از فناوری‌های نوین شامل دوربین‌های حساس برای پایش و ثبت گونه‌های جانوری، دوربین‌های مداربسته با قابلیت پایش لحظه‌ای و شناسایی زودهنگام حریق، استفاده از دکل‌های صاعقه‌گیر جهت جلوگیری از آتش‌سوزی‌های ناشی از رعد و برق، بهره‌گیری از بلندگوهای اطلاع‌رسانی و هشدار برای اعلام سریع حوادث از جمله اقدامات برای حفاظت مؤثر در این ذخیره گاه زیست کره است.

جلب مشارکت جوامع محلی، بهره گیری از همکاری معابد مذهبی در آموزش و فرهنگ‌سازی برای احترام به محیط‌زیست، ایجاد تعامل سازنده بین مسئولان منطقه و مردم محلی، همچنین مدیریت یکپارچه ذخیره‌گاه زیست‌کره شامل اجرای برنامه‌های پژوهشی و مطالعاتی برای پایش مستمر وضعیت زیست‌بوم و توسعه اکوتوریسم پایدار با مشارکت جامعه محلی از موارد مطرح شده از سوی مدیران پارک برای تقویت حفاظت از تنوع زیستی منطقه بود.

بازدید از منطقه تیان‌موشان و شرکت در پنجمین اجلاس حفاظت از ذخیره‌گاه زیست‌کره یونسکو، فرصت ارزشمندی برای آشنایی با روش‌های نوین حفاظت از محیط‌زیست بود. این تجربیات می‌تواند در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست ایران مورد استفاده قرار گیرد.

