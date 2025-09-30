اطلس جامع آلودگی خاک استان قم رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین اطلس جامع آلودگی خاک استان قم توسط شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، معرفی و از آن رونمایی شد.

این طرح پژوهشی با هدف شناسایی پهنه‌های آلوده و حساس خاک استان و تدوین راهکارهای مدیریتی برای مقابله با پیامدهای زیست‌محیطی اجرا شده است.

مطالعات یادشده با همکاری گروه زمین‌شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس به انجام رسیده و طی آن، داده‌ها و اطلاعات پایه از منابع رسمی و سازمان‌های مرتبط گردآوری و در کنار نتایج تحقیقات پیشین مورد تحلیل قرار گرفته است.

در این فرایند، نقاطی از استان که در معرض تهدیدهای آلاینده قرار داشتند، شناسایی و به‌عنوان کانون‌های اصلی آلودگی معرفی شدند.

در جریان این طرح، بیش از ۳۸۰ نمونه خاک در مناطق مختلف استان قم جمع‌آوری شد. نمونه‌ها در پنج گروه شامل مناطق صنعتی، کشاورزی، نفتی، انسانی و طبیعی دسته‌بندی و پس از آزمایش‌های فیزیکی و شیمیایی، میزان غلظت عناصر گوناگون در آنها اندازه‌گیری شد.

بر اساس یافته‌های علمی و تحلیل‌های صورت‌گرفته با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و روش‌های آماری، مشخص گردید بیشترین پهنه‌های آلوده در مجاورت شهرک‌های صنعتی و در نزدیکی منابع اصلی آلاینده قرار دارند.

این نتایج اهمیت توجه بیشتر به مدیریت پسماند صنعتی و پایش مداوم این مناطق را دوچندان کرده است.

از دیگر دستاوردهای این طرح، تدوین برنامه‌های پایش مستمر و طراحی راهکارهایی برای جلوگیری از افزایش آلودگی و نیز ارائه راهکارهای عملی برای پاکسازی خاک‌های آلوده است.

این برنامه‌ها می‌تواند نقش بسزایی در کاهش خطرات زیست‌محیطی و ارتقای سطح بهداشت عمومی استان ایفا کند.

اعتبار اختصاص‌یافته به اجرای این طرح بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال بوده که به گفته کارشناسان، سرمایه‌گذاری ارزشمندی در جهت مدیریت پایدار منابع خاک و حفاظت از محیط زیست به شمار می‌رود.

کارشناسان امیدوارند اجرای کامل این برنامه، گامی مؤثر در جهت کاهش آلاینده‌ها و حفاظت از سرمایه‌های طبیعی استان قم باشد.