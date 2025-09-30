آیت‌ الله اعرافی به آیت‌ الله سیستانی تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه به مناسبت درگذشت همسر مکرمه حضرت آیت الله سیستانی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دامت برکاته)

سلام علیکم بما صبرتم

ضمن ابراز همدردی و آرزوی صحت و سلامت برای آنجناب، فقدان بانوی مومنه و پارسا همسر مکرمه تان را به جنابعالی، بیت مکرم، بیت شیرازی و بیوتات وابسته تسلیت عرض نموده از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی علویه، رفعت مقام و حشر با حضرت صدیقه طاهره (س) و برای بازماندگان، سلامتی، عزت، شکیبایی و اجر فراوان و پایدار مسئلت می نمایم.