  1. استانها
  2. قم
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۵

آیت‌ الله اعرافی به آیت‌ الله سیستانی تسلیت گفت

آیت‌ الله اعرافی به آیت‌ الله سیستانی تسلیت گفت

قم- مدیر حوزه های علمیه درگذشت همسر مکرمه حضرت آیت الله سیستانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام تسلیت آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه به مناسبت درگذشت همسر مکرمه حضرت آیت الله سیستانی بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دامت برکاته)

سلام علیکم بما صبرتم

ضمن ابراز همدردی و آرزوی صحت و سلامت برای آنجناب، فقدان بانوی مومنه و پارسا همسر مکرمه تان را به جنابعالی، بیت مکرم، بیت شیرازی و بیوتات وابسته تسلیت عرض نموده از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی علویه، رفعت مقام و حشر با حضرت صدیقه طاهره (س) و برای بازماندگان، سلامتی، عزت، شکیبایی و اجر فراوان و پایدار مسئلت می نمایم.

کد خبر 6606888

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها