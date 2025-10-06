به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله ناصر مکارم شیرازی در دیدار با طلاب، اساتید، مدیران و کادر مراکز علمی تحت اشراف خود رمز موفقیت طلاب را در چند عامل خلاصه کرده و افزود: نظم و پشتکار، خلوص نیت و احترام به بزرگان دین از ارکان اساسی در پیشرفت طلاب است؛ انسان باید در مسیر علم خسته نشود، نیت خود را الهی کند و به اساتید و علمای دین احترام بگذارد.
آیتالله مکارم شیرازی با اشاره به تاریخ حوزههای علمیه، اضافه کرد: شیخ طوسی با وجود فشار دشمنان در بغداد، از کار علمی دست نکشید و با هجرت به نجف، حوزهای را بنیان نهاد که هزار سال است چراغ علم و فقاهت را روشن نگه داشته است.
وی با بیان اینکه «من همچنان مشغول کار علمی هستم»، اضافه کرد: اصلاح مجموعه بحارالانوار را تا جلد ۹۶ پیش بردهایم و درسهای حوزوی را سه روز در هفته ادامه میدهم.
وی در ادامه با یادآوری تجربه تالیف «تفسیر نمونه»، گفت: در زمانی نیاز به تفسیری فارسی و روزآمد احساس شد؛ با همکاری فضلای جوان، نگارش تفسیر نمونه آغاز گردید و اکنون این اثر به زبانهای مختلف از جمله عربی، اردو، ترکی، انگلیسی و هوسا ترجمه شده است.
به گفته این مرجع تقلید، پس از آن، شرح نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه نیز تدوین و با استقبال گسترده مواجه شد.
وی با اشاره به نقش فناوریهای نوین در گسترش علوم، بر لزوم استفاده از ابزارهای روز در حوزههای علمیه تاکید کرد و افزود: همانطور که در گذشته برخی با بلندگو و تلفن مخالفت میکردند، نباید امروز در برابر فناوریهای جدید بایستیم، بلکه باید نخستین بهرهبرداران از این ابزارها در مسیر ترویج دین باشیم.
آیتالله مکارم شیرازی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید بر اینکه «دعا را فراموش نکنید»، گفت: با ایمان، تلاش و اخلاص و با استفاده از ابزارهای نوین، جاهای خالی علمی و فرهنگی را پر کنید؛ من در قنوت نمازها برای موفقیت علما و طلاب دعا میکنم و از شما نیز درخواست دعا دارم.
در این دیدار، آیتالله محمدمهدی شبزندهدار دبیر شورای عالی حوزههای علمیه، آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه کشور، حجتالاسلام والمسلمین حمید ملکی قائممقام مدیر حوزه علمیه قم و جمعی از شخصیتهای علمی و حوزوی حضور داشتند.
