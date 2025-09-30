حجت الاسلام حامد احمدپور، در گفتگو با خبرنگار مهر، از اجرای بیش از ۵۰ برنامه فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در پنج محور اصلی شامل توسعه مخاطب، شبکهسازی، نوجوانان، بانوان و رسانه خبر داد. این برنامهها با هدف ارتقای سطح فرهنگی و دینی جامعه طراحی و اجرا شدهاند.
احمدپور در ادامه افزود: برنامههای اداره تبلیغات شهرستان ری شامل اقدامات انجامشده در سال گذشته و برنامههای آتی است. از جمله برنامههای میدانی در حوزه توسعه مخاطب میتوان به اجرای طرح «امت احمد» در ضلع شرقی حرم حضرت عبدالعظیم (ع) و برنامه «سلام علیکم» اشاره کرد که با استقبال گسترده مردم همراه بود. همچنین قرعهکشی سفر کربلا در جشن ۱۷ ربیع انجام شد که طی آن ۱۲ نفر برنده هدیه ۱۰ میلیون تومانی و ۱۰ نفر برنده هدیه ۵ میلیون تومانی شدند.
وی درباره برنامههای آتی گفت: در هفته فرهنگ شهرستان ری، جشن ولادت حضرت عبدالعظیم (ع) در ضلع شرقی حرم برگزار و تولید نماهنگ ویژه مناسبت نیز در دستور کار است. همچنین برای ایام شهادت حاج قاسم سلیمانی، برنامههای شبکهسازی مبلغین و مداحان شامل تشکیل مجمع ستایشگران و مجمع عالی ستایشگران پیشبینی شده است.
احمدپور با اشاره به اعزام مبلغین به مدارس بیان کرد: سال گذشته در ایام فاطمیه ۸۳ مبلغ و مبلغه به مدارس اعزام شدند که ۳۵ نفر از آنان جانباز دفاع مقدس بودند. این برنامهها با استقبال بسیار خوب دانشآموزان همراه بود.
وی تأکید کرد: نوجوانان و بانوان از اولویتهای اصلی هستند. طرح نجابت با محوریت حجاب در مدارس دخترانه و دورههای سواد رسانهای در مدارس پسرانه برگزار میشود. همچنین دورههای آموزشی در حوزه هوش مصنوعی، عکاسی، فیلمبرداری و تدوین با گوشی برای جذب نخبگان نوجوان پیشبینی شده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ری از طراحی «اتاق وضعیت فرهنگی» خبر داد و گفت: این طرح با هدف شناخت دقیق وضع موجود، برنامهریزی محلهمحور و حرکت به سمت وضع مطلوب فرهنگی اجرا میشود و مبنای برنامههای آینده خواهد بود. تاکنون ۲۳۰ مسجد شهرستان شناسایی و برنامههای محلهمحور طراحی شده است.
وی در حوزه رسانه افزود: پویشهای فرهنگی، تولید نماهنگهای موضوعی، سخنرانیهای کوتاه و راهاندازی کانال ایتای نهضت ری از جمله اقدامات رسانهای است. همچنین مرکز رسانهای شهرستان برای جذب استعدادهای رسانهای و آموزش تولید محتوا راهاندازی خواهد شد.
احمدپور درباره پایش و شبکهسازی هیئتها گفت: بیش از ۱۴۰۰ هیئت در سامانه طوبی ثبت شده که ۵۰۰ تا ۶۰۰ هیئت فعال هستند و ۲۰۰ هیئت شاخص برای تشکیل شبکه فرهنگی شهرستان شناسایی شدهاند. هیئتهای فعال از حمایتهای اجرایی و اقلام مورد نیاز بهرهمند میشوند و هدف از شبکهسازی ارتقای سطح فرهنگی و افزایش تعامل میان هیئتهاست.
وی همچنین از فعالیت ۸۸ تشکل قرآنی شامل ۷۴ خانه قرآن و عترت و ۱۴ مؤسسه قرآن و عترت خبر داد که دورههای روانخوانی، ترجمه و مفاهیم قرآن، تفسیر، تدبر و حفظ قرآن را برگزار کردهاند. جشنواره تشکلهای مردمنهاد قرآنی، تولید کتابهای ۱۱۰ آیه منتخب و برگزاری محافل انس با قرآن از جمله برنامههای این تشکلها بوده است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی ری تأکید کرد: در سه سال اخیر بیش از ۲۰ هزار دانشآموز از برنامههای مبلغین بهرهمند شدهاند و اداره تبلیغات اسلامی با بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، هیئتها، تشکلهای قرآنی و رسانهای، مسیر توسعه فرهنگی و دینی شهرستان را با قوت ادامه خواهد داد.
نظر شما