به گزارش خبرگزاری مهر، افتخار یوسفی به امکان اعتبارسنجی مدرک جامعه الزهرا (س) اشاره کرد و گفت: مدرک جامعه الزهرا (س) با چهل سال سابقه از سال‌ها پیش معتبر بوده، اما در سامانه ملی استعلام مدارک بارگذاری نمی‌شد و این عدم بارگذاری مدارک در سامانه ملی باعث شده بود که طلبه‌های مجموعه برای استخدام در سازمان‌ها و نهادهای مختلف از جمله آموزش و پرورش نیاز به نامه تأییدیه برای صحت مدرک داشته باشند و این امر کار را برای طلاب سخت کرده بود.

معاون آموزش و تربیت جامعه الزهرا (س) افزود: پیرو رسمیت بخشی شورای گسترش حوزه‌های علمیه خواهران توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأیید رئیس جمهور و تعیین مرجع صدور مدارک تحصیلی جامعه الزهرا (س) به صورت مستقل و با مصوبه شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمیه خواهران برای امکان اعتبار سنجی رسمی دانش نامه های صادر از جامعه الزهرا اقدام شد.

یوسفی با بیان اینکه قابلیت استعلام مدارک تحصیلی حوزوی در سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور ایجاد شده است، تصریح کرد: مزایای این برنامه این است است که از بروکراسی اداری جلوگیری می‌شود و طلاب به راحتی و در زمان کوتاه می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه کد صحت به نشانی https://codesehat.ir نسبت به استعلام مدارک تحصیلی حوزوی و دانشگاهی خود اقدام کنند.

وی بیان داشت: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته از سوی مرکز فناوری اطلاعات جامعه‌الزهرا (س) امکان استعلام کد صحت دانش‌آموختگان فراهم شده و در صورت بروز هرگونه مشکل، می‌توانند از طریق فرم https://forms.jz.ac.ir/f_831/ اقدام کنند.