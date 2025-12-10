  1. استانها
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۷

بارش برف در شهرستان هرسین

کرمانشاه- در ادامه فعالیت سامانه بارشی در استان کرمانشاه، شهرستان هرسین سفیدپوش شد.

    نظرات

    • سوگل IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
      خداروشکر برف. پایدارباشه🙏🙏🙏🙏🤲🤲🤲

