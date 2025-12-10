https://mehrnews.com/x39Q5v ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۷ کد خبر 6684554 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۷ بارش برف در شهرستان هرسین کرمانشاه- در ادامه فعالیت سامانه بارشی در استان کرمانشاه، شهرستان هرسین سفیدپوش شد. دریافت 28 MB کد خبر 6684554 کپی شد مطالب مرتبط ظرفیت معادن کرمانشاه می تواند زمینه ساز اشتغال در کرمانشاه شود شورای شهر کرمانشاه از دید فرمانداری کرمانشاه منحل است بازدید استاندار کرمانشاه از کارخانجات صنعتی کرمانشاه آسمان کرمانشاه همچنان صاف است اجرای سند توسعه نفت و گاز کرمانشاه مطالبه مردم کرمانشاه است بارش برف در روستای دهنو شهرستان کنگاور برچسبها سامانه بارشی کرمانشاه هرسین بارش برف
