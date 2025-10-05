عالیه زمانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با اشاره به مسئله مهاجرت پزشکان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: یکی از مهمترین موضوعات حوزه سلامت، مهاجرت پزشکان است که ریشه آن را باید در تعارض منافع جستوجو کرد. جایگاه مادی و معنوی جامعه پزشکی در سالهای اخیر به درستی حمایت نشده و همین مسئله باعث شده بخشی از پزشکان انگیزه کافی برای ادامه فعالیت در کشور نداشته باشند.
طرح تحول سلامت و پیامدهای پزشکستیزی
وی با انتقاد از سیاستهای دهه ۹۰ و اجرای طرح تحول سلامت در دولت آقای روحانی اظهار داشت: این طرح عملاً به نوعی پزشکستیزی و سلامتستیزی با ارائهدهندگان خدمت منجر شد و در آن دوره به جای حمایت از پزشکانی که در بالین بیمار حضور مستقیم داشتند، به تخصصها و گروههایی میدان داده شد که کمتر با بیماران در ارتباط بودند و رفتارهای قبیلهای بر حوزه سلامت حاکم شد.
زمانی افزود: بسیاری از پزشکان به دلیل این سیاستها، یا به سمت فعالیتهای غیرمرتبط مانند حوزه زیبایی و کلینیکهای خصوصی رفتند یا حتی در خارج از کشور شرکتهای بزرگ واردات و صادرات تجهیزات پزشکی ایجاد کردند و این وضعیت در نهایت موجب تضعیف کیفیت خدمات درمانی شد.
وی با تأکید بر نقش مدیران در این شرایط گفت: بخش عمدهای از این مشکلات ناشی از تعارض منافع در سطوح مدیریتی است؛ چه در وزارت بهداشت، چه در سطوح استانی و چه در مجموعههای وابسته به تأمین اجتماعی. رشد و گسترش مجموعههای خصوصی و تصمیمگیریهای دستوری در حوزه سلامت، عملاً سلامت مردم را تحتالشعاع منافع شخصی و گروهی قرار داده است.
ضرورت حمایت مادی و معنوی از پزشکان
زمانی در پایان خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از مهاجرت پزشکان، باید هم از نظر مادی و هم معنوی از جامعه پزشکی حمایت شود و مدیریت حوزه سلامت از تعارض منافع پاکسازی شود تا پزشکان بتوانند با انگیزه کافی در کشور به خدمترسانی ادامه دهند.
