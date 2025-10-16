  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۸

لزوم بازنگری مدیریتی در ایمن‌سازی و نوسازی بیمارستان‌ها

لزوم بازنگری مدیریتی در ایمن‌سازی و نوسازی بیمارستان‌ها

عضو کمیسیون بهداشت، خواستار بازنگری در مدیریت و توزیع منابع برای ارتقای ایمنی و کیفیت خدمات بیمارستان‌ها شد.

عالیه زمانی کیاسری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به اهمیت ایمن‌سازی و بازطراحی ساختار بیمارستان‌های کشور گفت: هر بیمارستان، چه دانشگاهی و آموزشی باشد و چه درمانی، دارای ساختار تشکیلاتی و استانداردهای مشخص در حوزه سلامت است که در گذر زمان نیازمند مرمت، مقاوم‌سازی یا حتی جایگزینی کامل برخی بخش‌ها می‌شود.

وی افزود: در طول سال‌های گذشته، در بسیاری از بیمارستان‌های کشور فرآیند جایگزینی و نوسازی بر اساس شرایط اعتباری و دیدگاه‌های موجود در حوزه سلامت انجام شده است، اما در حال حاضر، با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای و اعتبارات ملی، نمی‌توان تنها بر منابع دولتی تکیه کرد و باید از ظرفیت مشارکت فعالانه بخش‌های مختلف استفاده شود.

بازنگری مدیریتی، کلید ارتقای خدمات درمانی

زمانی تأکید کرد: اگرچه شرایط فعلی بیمارستان‌ها در کل قابل قبول است، اما آنچه بیش از هر چیز نیازمند توجه است، بازنگری در مدیریت حوزه سلامت است و ما باید در حوزه مدیریت سلامت و در نحوه توزیع منابع، بازطراحی اساسی انجام دهیم تا بهره‌وری افزایش یابد.

وی تصریح کرد: در صورت تغییر رویکرد مدیریتی و اصلاح تعارض منافع در حوزه سلامت، همین امکانات و تجهیزات موجود می‌تواند خدماتی با کیفیت بالا به بیماران ارائه دهد؛ زیرا ما از نظر منابع انسانی بسیار توانمند هستیم و کافی است جایگاه معنوی ارائه‌دهندگان خدمت نیز تقویت شود تا ساختار فعلی نظام سلامت به بهترین شکل عمل کند.

کد خبر 6623379
محدثه رمضانعلی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها