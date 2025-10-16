عالیه زمانی کیاسری عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر با اشاره به اهمیت ایمن‌سازی و بازطراحی ساختار بیمارستان‌های کشور گفت: هر بیمارستان، چه دانشگاهی و آموزشی باشد و چه درمانی، دارای ساختار تشکیلاتی و استانداردهای مشخص در حوزه سلامت است که در گذر زمان نیازمند مرمت، مقاوم‌سازی یا حتی جایگزینی کامل برخی بخش‌ها می‌شود.

وی افزود: در طول سال‌های گذشته، در بسیاری از بیمارستان‌های کشور فرآیند جایگزینی و نوسازی بر اساس شرایط اعتباری و دیدگاه‌های موجود در حوزه سلامت انجام شده است، اما در حال حاضر، با توجه به محدودیت‌های بودجه‌ای و اعتبارات ملی، نمی‌توان تنها بر منابع دولتی تکیه کرد و باید از ظرفیت مشارکت فعالانه بخش‌های مختلف استفاده شود.

بازنگری مدیریتی، کلید ارتقای خدمات درمانی

زمانی تأکید کرد: اگرچه شرایط فعلی بیمارستان‌ها در کل قابل قبول است، اما آنچه بیش از هر چیز نیازمند توجه است، بازنگری در مدیریت حوزه سلامت است و ما باید در حوزه مدیریت سلامت و در نحوه توزیع منابع، بازطراحی اساسی انجام دهیم تا بهره‌وری افزایش یابد.

وی تصریح کرد: در صورت تغییر رویکرد مدیریتی و اصلاح تعارض منافع در حوزه سلامت، همین امکانات و تجهیزات موجود می‌تواند خدماتی با کیفیت بالا به بیماران ارائه دهد؛ زیرا ما از نظر منابع انسانی بسیار توانمند هستیم و کافی است جایگاه معنوی ارائه‌دهندگان خدمت نیز تقویت شود تا ساختار فعلی نظام سلامت به بهترین شکل عمل کند.