«ساحلی‌ها» به تئاتر شهر می‌آید

نمایش «ساحلی‌ها» به کارگردانی محمدامین سعدی، آبان‌ در مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، نمایش «ساحلی‌ها» به نویسندگی وجدی معود، ترجمه‌ نازنین میهن و کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدامین سعدی، آبان‌ در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می‌رود.

این نمایش داستان پسری است که برای دفن پدرش به دنبال قبر می‌گردد و با موقعیت‌های انسانی و اجتماعی گوناگونی روبه‌رو می‌شود.

محمدامین سعدی پیش‌تر با نمایش‌های «منگی» و «ساپو» توانسته بود توجه منتقدان، تماشاگران و هنرمندان ایرانی و بین‌المللی را به خود جلب کند و حالا با تازه‌ترین اثرش بار دیگر به صحنه بازمی‌گردد.

جزییات مربوط به زمان دقیق اجرا، بازیگران و آغاز بلیت‌فروشی نمایش «ساحلی‌ها» به‌زودی اعلام می‌شود.

