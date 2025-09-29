به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، نمایش «ساحلیها» به نویسندگی وجدی معود، ترجمه نازنین میهن و کارگردانی و تهیهکنندگی محمدامین سعدی، آبان در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه میرود.
این نمایش داستان پسری است که برای دفن پدرش به دنبال قبر میگردد و با موقعیتهای انسانی و اجتماعی گوناگونی روبهرو میشود.
محمدامین سعدی پیشتر با نمایشهای «منگی» و «ساپو» توانسته بود توجه منتقدان، تماشاگران و هنرمندان ایرانی و بینالمللی را به خود جلب کند و حالا با تازهترین اثرش بار دیگر به صحنه بازمیگردد.
جزییات مربوط به زمان دقیق اجرا، بازیگران و آغاز بلیتفروشی نمایش «ساحلیها» بهزودی اعلام میشود.
