زارعی: کشت خشخاش در کشور به هیچ عنوان صحت ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد زارعی قائم‌مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر، در یک برنامه تلویزیونی درباره مباحث مطرح شده مبنی بر کشت خشخاش و شایعات در این رابطه گفت: این بحث منجر به ایجاد چالش فکری برای مردم شده، بسیار مهم است و منجر به انحراف برداشت شده است.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: اخیراً صحبت‌هایی را در این رابطه می‌شویم، حقیقتاً این صحبت‌ها سیاست جمهوری اسلامی ایران و همچنین نظریه ستاد مبارزه با موادمخدر نیست.

وی تأکید کرد: کماکان سیاست جمهوری اسلامی ایران مبارزه قاطع با کشت خشخاش و موادمخدر است.

زارعی ادامه داد: این موضوع (کشت موادمخدر) در دنیا به جهت برآورده کردن نیازهای دارویی خودش یک صنعت است، ما در سال ۱۳۵۸ این موضوع [کشت به جهت تأمین دارو] را کنار گذاشتیم؛ امروز نیز تمام مؤلفه‌ها اعم از سیاست‌های کلی نظام، قوانین جاری و موجود در کشور، برنامه پنج‌ساله، قانون مبارزه با موادمخدر و … در راستای مبارزه با موادمخدر و مخالف با کشت خشخاش است لذا این موضوع نه شدنی است و نه ما دنبال آن هستیم و نه به مصلحت است.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر عنوان کرد: موضوعی دیگر مبنی بر «استحصالات از موادمخدر به منظور تولید دارو» مطرح است، در ۴۵ سال گذشته، بخش اندکی از این تأمین نیاز از طریق واردات و بخش عمده‌ای از طریق کشفیات بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در چند سال زراعی گذشته، با روی کار آمدن طالبان یک ممنوعیت و محدودیت کشت در افغانستان اعمال شده است، ما نیز با هیأتی به افغانستان رفتیم، موضوع را بررسی کردیم که واقعیت داشت. البته نمی‌خواهم این موضوع را تحلیل کنم و به اهداف پشت سر این قضیه بپردازم.

زارعی افزود: به دنبال این کاهش کشت، کشفیات ما نیز کاهش پیدا کرد، زمانی، ما تا هزار تن کشفیات داشتیم اما به طور مثال کشفیات ما در سال گذشته به ۲۵۰ تن رسید؛ از طرفی وزارت بهداشت به عنوان متولی این بخش نیازهایی دارد و آن‌ها را اعلام کرده است.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر تصریح کرد: تقریباً برآورد شده که نیاز وزارت بهداشت به مخدرها برای تولید دارو بالای هزار تن در سال است البته با برنامه‌ریزی صورت گرفته در ستاد مبارزه با موادمخدر اکنون در این رابطه جای نگرانی وجود ندارد و همیشه ذخایر استراتژیک خودمان را محفوظ نگه داشتیم و به صورت مدیریت شده، مواد را در اختیار [وزارت بهداشت] قرار دادیم.

وی تصریح کرد: آنچه مطرح شده، این است که اگر با این روند کشفیات پیش برویم و نیاز به داروهای مخدرپایه وجود داشته باشد، حتماً باید در این راستا برنامه‌ریزی کنیم لذا ستاد مبارزه با موادمخدر جلسات متعددی در این رابطه با متخصصان، صاحب‌نظران، پژوهش‌گران و … برقرار کرد. ما برای تأمین این نیاز یا باید به واردات روی بیاوریم و بسنجیم آیا صلاح است یا خیر، می‌شود یا خیر که این یک بحث است.

زارعی افزود: بحث دوم این است که آیا باید تغییر رویکردی برای کشت در داخل داشته باشیم که همین جا به صراحت می‌گویم، در این رابطه هنوز تصمیمی اخذ نشده و لازم است با ۱۱ عضو ستاد و با ریاست محترم جمهور جلسه برگزار و نتیجه‌گیری شود. اگر هم موضوع کشت به تصویب رسید، اصلاً بحث کشت خشخاش تریاک‌دار که امروز متداول است، مطرح نیست، بحث درباره نوعی خاصی از شقایق به نام «شقایق الیفرا» به منظور مصارف دارویی است که در ایران رشد می‌کند؛ کاشت، داشت و برداشت آن متفاوت است و در برداشت نیز با تیغ‌زنی و مسائل اینچنینی قابل استحصال نیست.

قائم مقام دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر متذکر شد: سیاست نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تغییر نکرده، ما اخیراً دستورالعمل‌های بسیار محکمی را درباره برخورد و جمع‌آوری داشتیم، حتی اکنون لایحه اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی است که یکی از مفاد آن مربوط به تشدید برخورد با افرادی است که کشت و برداشت غیرقانونی داشته باشند و حتی تا مصادره زمین این افراد نیز پیش می‌رود لذا این موضوع «آزاد شدن کشت خشخاش» صحت ندارد.