افغانستان سال آینده با سونامی کشت خشخاش مواجه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، طه طاهری در دیدار با نماینده ویژه نخست وزیر استرالیا در امور افغانستان و پاکستان که در ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد گفت: 9 سال پس از حضور آمریکاییها در افغانستان، هنوز مردم دنیا و افغانستان هیچ خروجی مثبتی در مبارزه با موادمخدر از سوی آنها ندیده‌اند.

قائم مقام دبیرکل ستاد با اشاره به اینکه سه سال است سیاست گروه ائتلاف در افغانستان کاهش سطح زیر کشت خشخاش است، گفت: متاسفانه شواهد نشان می‌دهد نه تنها سطح زیر کشت خشخاش کاهش نیافته بلکه کشت شاهدانه نیز به آن افزوده شده است.

طاهری گفت: این افزایش تولید موادمخدر باعث سود سرشار مافیای موادمخدر می‌شود و از نتایج آن نیز قوی‌تر شدن تروریسم و القاعده در افغانستان است.

قائم مقام دبیرکل ستاد ادامه داد: در صورتی استراتژی کشت جایگزین در افغانستان موفقیت آمیز خواهد بود که به کشاورز این تعهد داده شود که محصول جایگزین کشت تریاک را تضمینی خریداری کنیم.

طاهری افزود: برای مبارزه اصولی با موادمخدر در افغانستان باید نگاهی جامع به نحوه و مکان تولید موادمخدر، مسیر ترانزیت و مقصد مصرف آن داشت.

وی بیان کرد: معتقدیم هر یک دلار که برای مبارزه با موادمخدر در افغانستان هزینه شود می‌تواند از هزینه شدن صدها برابر آن در بقیه کشورها جلوگیری کند

قائم مقام دبیرکل ستاد ضمن اشاره به اینکه مافیای موادمخدر با کم کردن تولید تریاک قیمت آن را تا پنج برابر افزایش داد، گفت: برای حل این مشکل باید استراتژی کاهش تقاضا را در کشورهای مصرف کننده دنبال کنیم.

طاهری ادامه داد: گران شدن موادمخدر در سالجاری باعث ایجاد سونامی کشت خشخاش در افغانستان در سال آینده می‌شود.

طاهری با تاکید بر سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران در آموزش پلیس افغانستان، آموزش پزشکان افغانی، اقدامات فرهنگی، تغییر شکل پایه‌ای فرهنگ مردم افغانستان، آموزش و پرورش و مهم‌تر از همه تغییر باور مردم افغانستان به نحوه معیشت با کشت جایگزین خشخاش ، گفت: سرمایه گذاری در این بخشها کاری بنیادی است زیرا نگرش مردم افغانستان را دچار تحول مثبت می‌کند.

طاهری با بیان وجود ارتباط تنگاتنگ میان ایران و سازمان ملل در حوزه مبارزه با موادمخدر، افزود: همکاری مشترک و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای برنامه دفاتر UNODC در ایران، پاکستان و افغانستان برای حل مشکل موادمخدر است اما بعضی از کشورهای عضو ایساف و ناتو در افغانستان مانع پیشرفت این برنامه‌ها می‌شوند تا آنجا که حتی خرید سگ موادیاب را برای ایران دچار مشکل کرده‌اند.

قائم مقام دبیرکل ستاد گفت: آمادگی داریم در نحوه استراتژی مبارزه با موادمخدر با کشور استرالیا مذاکره کنیم و به وحدت رویه‌ برسیم تا اقداماتمان در این حوزه اثربخش‌تر باشد.

طاهری با بیان اینکه بعد از دفاع مقدس مساله مواد‌مخدر از اولویت‌دار ترین مسائل امنیتی ایران است، گفت: ساختار ستاد مبارزه با موادمخدر در عالی‌ترین سطح و زیر نظر رئیس جمهور قرار دارد و سیاست‌ها نیز بر پایه استراتژی متوازن مقابله، کاهش تقاضا و درمان برنامه ریزی شده است.

وی افزود: تعداد مصرف کنندگان موادمخدر در ایران یک میلیون و 200 هزار نفر است و برنامه‌هایی در دست داریم که طی برنامه پنجم این رقم را به 700 هزار نفر کاهش دهیم.

در ادامه؛ نماینده ویژه نخست وزیر استرالیا در امور افغانستان و پاکستان هدف از این دیدار را بررسی زمینه مشترک همکاری دو کشور در موضوع افغانستان با نگاهی به آینده عنوان کرد و افزود: به دنبال جویا شدن نظرات و راهبرد ایران در بحث مبارزه با موادمخدر و کشت جایگزین در افغانستان هستیم.

ریک اسمیت افزود: برای جلوگیری از کشت موادمخدر در افغانستان باید موضوع کشت محصولات جایگرین را مدنظر قرار داد و برای موفقیت در این امر باید از محصولاتی استفاده کرد که بهایی بالاتر از کشت خشخاش برای کشاورز افغانی داشته باشد.

وی گفت: از مهم‌ترین مشکلات قاچاق موادمخدر تولید پول‌های آلوده و به تبع آن بحث پول‌شویی است.

اسمیت گفت: معضل اجتماعی استرالیا در حال حاضر بحث مصرف هروئین است. برای جلوگیری از ورود آن پلیس اقدامات کنترلی خود را با همکاری پلیس بعضی کشورهای جنوب شرق آسیا به مرحله اجرا می‌گذارد.

وی با اشاره به اینکه تنها 20 درصد موادمخدر از افغانستان وارد استرالیا می‌شود، ادامه داد: بخش عمده‌ای از موادمخدر وارد شده به استرالیا از کشورهای موسوم به مثلث طلایی (لائوس، برمه و تایلند) است.