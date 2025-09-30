به گزارش خبرنگار مهر، احسان عظیمیراد در نطق میان دستور خود در جلسه علنی امروز (سهشنبه ۸ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: سخنان رئیسجمهور جنایتکار آمریکا آشکارا نشاندهنده نیت پلید او در طراحی توطئهها، تحریمها و جنایات علیه ایران اسلامی است.
وی بیان کرد: دشمنانی مانند آمریکا و هم پیمانانش از هر پیشرفت ایران مقتدر بیمناک هستند و با آن مقابله میکنند. البته کار دشمن، دشمنی است و وظیفه ما عدم اعتماد به دشمن و توجه به ظرفیتهای داخلی است. شناخت ظرفیتهای کشور و حفظ وحدت و انسجام ملی، کلید حل مشکلات است که دشمنان با این راهبرد، آرزوی غلبه بر ایران اسلامی مقتدر و متحد را به گور خواهند برد.
عظیمیراد با تاکید بر لزوم توسعه روابط با کشورهای همسایه، ادامه داد: کار ویژه دولت ایران امروز باید توجه بیشتر به همسایگان، متحدین و ایجاد اجماع جهانی علیه آمریکای مستبد و رژیم جعلی صهیونیستی باشد.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در ادامه، گفت: از آنجایی که مکانیسم ماشه بیشتر تاثیر روانی دارد، ضرورت دارد رئیسجمهور به مسئولین اقتصادی دولت دستور دهد که در این شرایط، نظارت دقیق بر بازار، کنترل نرخ ارز، کنترل تورم و تلاش برای تثبیت قیمتها را مدنظر داشته باشند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:حفظ وحدت، انسجام ملی و اتحاد مقدس در شرایط جنگی و تحریمی اهمیتی زیادی دارد و نباید فراموش کنیم که رمز پیروزی ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، همدلی بین مردم و مسئولین بود و اگر این رویکرد ادامه یابد، دشمن هیچ غلطی نمیتواند کند.
عظیمیراد خطاب به رئیسجمهور، گفت: چرا برای پرداخت پاداش بازنشستگان فرهنگی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ و صدور احکام آنان دستور قاطعی نمیدهید؟ چرا برای تعیین تکلیف معلمان غیررسمی نهضت و پیشدبستانی، طرح امین، سرباز معلمها و معلمان مدارس غیردولتی یک بار برای همیشه دستور تمام کننده صادر نمیکنید؟ چرا برای قرارداد کار معین نیروهای حق التدریس اقدامی نمیکنید؟ اگر از بریز و بپاشها و پرداختهای نامتعارف در دولت جلوگیری شود، اعتبار لازم برای جذب معلمان و اساتید دانشگاهها مهیا میشود و دیگر بهانهای برای نبود اعتبار نیست.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، در ادامه گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی مدتهاست به مسائل سطحی و غیر مهم مشغول شده و به جای قانونگذار کشور یعنی مجلس شورای اسلامی قانونگذاری میکند، در حالی که باید به مسئله مهم جوانی جمعیت و مسئله مهم حجاب و عفاف بپردازد.
وی تاکید کرد: مصوبه تاثیر قطعی معدل در کنکور دارای ایرادات اساسی است. در واقع، مصوبه تاثیر قطعی معدل در کنکور ۱۴۰۴ با اعلام قبولیهای برتر عمدتاً از مدارس خاص و برتر نشان داد که اهداف تحقق عدالت آموزشی به خوبی محقق نشده است. پیشنهاد اکثر کارشناسان، مثبت شدن پایه یازدهم در تاثیر قطعی معدل و افزایش سن داوطلبان فرهنگیان به ۳۰ سال است.
