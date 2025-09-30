  1. جامعه
  2. انتظامی
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

سارق ساختمان‌های نیمه‌ساز در عملیات ضربتی پلیس دستگیر شد

با شناسایی سارق حرفه‌ای توسط پلیس کلانتری گاندی، عامل ۱۰ فقره سرقت از ساختمان‌های در حال ساخت در مخفیگاهش دستگیر و ابزار سرقت از او کشف شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیانوش نظری، سر کلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: در پی وقوع چندین فقره سرقت لوازم از ساختمانهای در حال ساخت در حوزه استحفاظی کلانتری ۱۰۳، گاندی تلاش در جهت شناسایی و دستگیری عوامل این سرقتها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

این مقام انتظامی اضافه: کرد پس از بازبینی دوربینهای مدار بسته و بررسیهای فنی هویت سارق به همراه خودرویی که با آن سرقت انجام میشد شناسایی و ماموران پس از اخذ حکم قضایی سارق را در مخفیگاهش طی یک عملیات ضربتی دستگیر کرده و خودرویی که با آن مبادرت به انجام سرقت ها مینموده نیز توقیف شد.

سرکلانتر سوم در ادامه افزود: در بررسیهای اولیه از مخفیگاه متهم ادوات و ابزار آلات مخصوص سرقت کشف و در ادامه این سارق به ۱۰ فقره سرقت مشابه دیگر اعتراف کرده و به همراه پرونده تشکیل شده به دستگاه قضایی تحویل داده شد.

سرهنگ نظری به شهروندان توصیه کرد: با ارتقای سیستم امنیتی اماکن خصوصی با نصب دوربینهای مدار بسته و دزدگیر امکان سرقت را به حداقل برسانند و در صورت وقوع سرقت و مشاهده موارد مشکوک بلافاصله با مراجعه حضوری و یا تماس با پلیس ۱۱۰ آن را گزارش کنند.

