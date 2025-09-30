باقری: ۱۴۰۰ پرونده تخلفات ساختمانی در نیمه نخست سال بررسی شد

احسان باقری در گفتوگو با خبرنگار مهر از بررسی و تعیین تکلیف بخش عمدهای از پروندههای ارجاعی خبر داد و گفت: با بهرهگیری از سازوکارهای نوین و هماهنگی میانبخشی، روند رسیدگی به تخلفات ساختمانی با رشد کمی و کیفی همراه بوده است.
وی افزود: در این مدت، ۵۴ جلسه عادی و ۱۱ جلسه فوقالعاده کمیسیون ماده ۱۰۰ برگزار شده و در مجموع ۱۴۰۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است که شامل ۶۳۷ رأی بدوی، ۳۲۴ رأی تجدیدنظر، ۴۷ رأی همعرض و ۱۶۰ رأی استنکافی بوده است.
باقری با اشاره به موضوعات پرتکرار در تخلفات ساختمانی، اظهار داشت: پروندههایی نظیر انباری خرپشته، احداث بالکن به سمت شارع و تبدیل نورگیر و پاسیو به فضای مسکونی، بخش قابل توجهی از دستور کار کمیسیون را تشکیل دادهاند. در این موارد، آرای صادره شامل جریمه، تخریب یا اعاده به وضع مندرج در پروانه بوده است.
رئیس اداره رسیدگی به تخلفات ساختمانی شهرداری قزوین، اقدامات فناورانه این اداره را از نقاط قوت دوره اخیر دانست و گفت: راهاندازی سامانه پیامکی اطلاعرسانی آراء، الکترونیکیسازی امضای اعضای کمیسیون، تدوین کاربرگهای استاندارد و برگزاری نشستهای تخصصی با کارشناسان مناطق، از جمله اقداماتی بودهاند که موجب تسریع در ابلاغ آراء، کاهش مراجعات حضوری و ارتقای شفافیت فرایندها شدهاند.
وی همچنین از تصویب دفترچه ضوابط و قیمت پایه کمیسیون ماده ۱۰۰ سال ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: این دفترچه پس از طی مراحل کارشناسی، تصویب در شورای اسلامی شهر و تأیید فرمانداری، بهزودی برای اجرا به مناطق ابلاغ خواهد شد و مبنای رسمی در تعیین جرائم و نحوه رسیدگی به پروندهها خواهد بود.
باقری با تأکید بر اهمیت پیشگیری و آگاهیبخشی به شهروندان، خاطرنشان کرد: بخش مهمی از تخلفات ناشی از ناآگاهی مالکین است و با اطلاعرسانی عمومی، ارائه راهنماییهای فنی و برگزاری نشستهای تخصصی، میتوان از بروز بسیاری از این موارد جلوگیری کرد.
وی تاکید کرد: بر اساس ارزیابیهای صورتگرفته، اقدامات این اداره در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ منجر به کاهش زمان انتظار مالکین، ارتقای مستندسازی، کاهش برگشت پروندهها و توانمندسازی کارشناسان شده است.
رئیس اداره رسیدگی به تخلفات ساختمانی شهرداری قزوین در پایان یادآور شد: این روند قرار است در نیمه دوم سال نیز با قدرت ادامه یابد تا مسیر رسیدگی به تخلفات ساختمانی بیش از پیش تسهیل و ساماندهی شود.
نظر شما