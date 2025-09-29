به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیوان آفریده دوشنبه شب در جمع خبرنگاران گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت کابل در سطح شهرستان دیر، شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان دیر افزود: ماموران دایره تجسس کلانتری ۱۱ یادگار امام و پلیس آگاهی با بررسی شیوه و شگرد سرقت‌های انجام شده و مراقبت چند روزه، موفق به شناسایی باند سه نفری سارق شده که پس از هماهنگی قضایی در چندین عملیات منسجم موفق به دستگیری آنان شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: متهمان در بازجویی تخصصی، به ۵ فقره سرقت سیم کابل و برق اعتراف و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان دیر در پایان از مردم خواست ضمن توجه به هشدارهای پلیس، هرگونه مورد مشکوک را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.