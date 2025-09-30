  1. جامعه
  2. انتظامی
۸ مهر ۱۴۰۴، ۸:۲۴

موبایل‌قاپ‌ها در تهران دستگیر شدند + فیلم

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری تهران از دستگیری دو نفر سارق موبایل قاپ در عملیات ویژه پلیسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیانوش نظری، سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: در پی مراجعه برخی از شهروندان به کلانتری ۱۰۷ فلسطین مبنی بر سرقت موبایل قاپی دستگیری عوامل این سرقت ها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

سرهنگ نظری در ادامه افزود: در پی گشت زنی های هدفمند تیم عملیات کلانتری، مذکور دو نفر که تلفن همراه یک شهروند را به سرقت بردند مشاهده و بلافاصله طی یک عملیات ویژه پلیسی و قانون به کارگیری سلاح راکب موتور سیکلت را زمین گیر و دستگیر کرده و همدست وی از محل متواری شد.

این مقام انتظامی اضافه: کرد در بازرسیهای اولیه از سارق ۴ دستگاه تلفن همراه سرقتی که در همان روز به سرقت رفته بود کشف گردید و در ادامه تحقیقات برای دستگیری همدست این سارق آغاز گردید تا کنون ۱۵ نفر از شکات این پرونده شناسایی و متهم جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی تحویل داده شد.

سرهنگ نظری به شهروندان توصیه کرد: سارقان در پیاده روها و معابر شلوغ، افرادی را که در حال مکالمه با تلفن همراه خود هستند تحت نظر داشته و در یک زمان مناسب اقدام به سرقت تلفن آنها می کنند لذا شهروندان تا حد امکان از استفاده از تلفن همراه در معابر شلوغ و پر تردد پرهیز کنند و نسبت به اطراف خود هوشیار باشند و در هنگام استفاده از
تلفن همراه در داخل خودرو حتماً شیشه خودرو بالا باشد.

