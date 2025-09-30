به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیانوش نظری، سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: در پی مراجعه برخی از شهروندان به کلانتری ۱۰۷ فلسطین مبنی بر سرقت موبایل قاپی دستگیری عوامل این سرقت ها در دستور کار پلیس قرار گرفت.
سرهنگ نظری در ادامه افزود: در پی گشت زنی های هدفمند تیم عملیات کلانتری، مذکور دو نفر که تلفن همراه یک شهروند را به سرقت بردند مشاهده و بلافاصله طی یک عملیات ویژه پلیسی و قانون به کارگیری سلاح راکب موتور سیکلت را زمین گیر و دستگیر کرده و همدست وی از محل متواری شد.
سرهنگ نظری به شهروندان توصیه کرد: سارقان در پیاده روها و معابر شلوغ، افرادی را که در حال مکالمه با تلفن همراه خود هستند تحت نظر داشته و در یک زمان مناسب اقدام به سرقت تلفن آنها می کنند لذا شهروندان تا حد امکان از استفاده از تلفن همراه در معابر شلوغ و پر تردد پرهیز کنند و نسبت به اطراف خود هوشیار باشند و در هنگام استفاده از
تلفن همراه در داخل خودرو حتماً شیشه خودرو بالا باشد.
