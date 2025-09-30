  1. استانها
  2. اصفهان
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

وضعیت جوی اصفهان تا پایان هفته پایدار است

وضعیت جوی اصفهان تا پایان هفته پایدار است

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: وضعیت جوی این استان تا پایان هفته جاری پایدار و آرام پیش‌بینی می‌شود.

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می دهد، طی پنج روز آینده در ساعات اولیه روز جوی پایدار بر استان حاکم خواهد بود.

وی ادامه داد: در مناطق مرکزی نیز غبار صبحگاهی پیش‌بینی می‌شود و در ساعات بعدازظهر وزش باد را بویژه در مناطق شرقی استان انتظار داریم که با گرد و خاک محلی و کاهش کیفیت هوا در برخی ساعات همراه است.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد، گفت: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۲ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به ۱۲ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

امینی اضافه کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر، امروز گرم‌ترین نقطه استان است.

کد خبر 6607092

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها